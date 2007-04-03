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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 140
1) $6250 і вище
24%
33
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
52
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

vovodabravis, меня интересуют (и думаю другим будет любопытно) цифры себестоимости именно по битку на лето 2014-го. Пусть примерные.
На графике, который любит постить Зебра, провал летом 2014 года до уровня 300 баксов.
Так вот у меня закрался вопрос: может быть на то время 300 баков это было около себестоимости?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 06:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На том графике за 14 год падение в 3.5 раза от максимумов, с 1150 на 330.
Если предположить что повторим такое падение в этом году, то 19000 делим на 3.5, получаем дно в районе 5500.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 08:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Расследование о том, как, возможно, происходит координация дампов и пампов https://freedman.club/prodolzhenie-rass ... dnogotnoi/
Viktor2812
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 21:02

Viktor2812
Интересно! Там как раз сегодня зашли сигнальные суммы, как и от 09.04, а с 12.04 тогда начался памп. Так что ждём на днях разворота и туземун (зачеркнуто) 8500-9000.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 07:04

  Витаха написав:Viktor2812
Интересно! Там как раз сегодня зашли сигнальные суммы, как и от 09.04, а с 12.04 тогда начался памп. Так что ждём на днях разворота и туземун (зачеркнуто) 8500-9000.

0.00050505 BTC - всё позеленело.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:17

  aleexxxx написав:
  Витаха написав:Viktor2812
Интересно! Там как раз сегодня зашли сигнальные суммы, как и от 09.04, а с 12.04 тогда начался памп. Так что ждём на днях разворота и туземун (зачеркнуто) 8500-9000.

0.00050505 BTC - всё позеленело.

где?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:09

Western Union отказалась от работы с криптовалютами

Western Union отказалась от работы с криптовалютами
Компания Western Union отказалась от поддержки криптовалютных операций из-за предпочтений клиентов делать переводы в фиатных деньгах.

Об этом заявил CEO компании Хикмет Эрсек.

«Потребители говорят нам, чего они хотят. Люди не оплачивают счета в больницах с помощью криптовалют», — сказал он.

На решение компании повлияло и скептическое отношения к этим классам активов со стороны центробанков.

По словам Хикмета Эрсека, финрегуляторы не желают отказываться от контроля над местными деньгами и переходить на децентрализованную альтернативу в виде цифровых валют.

Глава Western Union убежден, что у доллара, евро и иены есть больше преимуществ, чем у криптовалют.
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