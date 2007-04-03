vovodabravis, меня интересуют (и думаю другим будет любопытно) цифры себестоимости именно по битку на лето 2014-го. Пусть примерные. На графике, который любит постить Зебра, провал летом 2014 года до уровня 300 баксов. Так вот у меня закрался вопрос: может быть на то время 300 баков это было около себестоимости?
«Після заборони роботи з російським ринком грошові перекази повернулися до примітивного способу передачі грошей через транспорт, маршрутки. Також є європейські платіжні сервіси, аналогічні Transfergo, за допомогою яких можна проводити більш дешеві в порівнянні з Western Union транскордонні перекази. Ще перекази пішли у крипторинок. Наприклад, можна купити криптовалюту в Україні, перевести її в Росію і там перевести в готівку», – говорить голова банку «Фамільний» Ольга Долженкова. https://finclub.net/ua/analytics/zaboro ... rosii.html
«У Кабміні вдалося проштовхнути компромісне рішення про те, щоб внести майнінг до кодів КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності). Це фактично дозволить легалізувати майнінг і таким чином зняти тиск правоохоронних органів на майнерів. Впровадження КВЕД для майнерів зараз знаходиться на узгодженні в Євростаті, тому Україні треба буде узгодити регуляторну політику з європейською», – говорить голова комітету з питань інформатизації та зв'язку Верховної Ради Олександр Данченко.
Рада національної безпеки і оборони ще в січні доручила фінансовим регуляторам взяти крипторинок під контроль. Як розповів FinClub заступник голови НБУ Олег Чурій, у регуляторів вже майже готова концепція регулювання крипторинку. «В основі концепції те, що криптовалюти будуть визнані одним з видів активів, які торгуються на майданчиках. Регулятором цього ринку виступатиме Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», – повідомив він. Діяльність на ринку криптовалют ліцензуватимуть, а учасники ринку будуть відповідальні за дотримання фінансового моніторингу під час операцій.