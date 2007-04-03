Глобальна мережа інтернет може бути зупинена через зростаючі обсяги інформації, переданих в рамках роздрібних блокчейн-транзакцій.
Про це йдеться в доповіді Банку міжнародних розрахунків.
Так, на думку експертів, програмне забезпечення блокчейн-платформ і обробка роздрібних цифрових транзакцій вимагає величезних потужностей.
У міру поширення таких платежів може обрушитися вся технологічна інфраструктура: від окремих гаджетів до найбільших серверів.
Також в документі стверджується, що оброблювані обсяги інформації можуть привести до "зупинки інтернету".
Крім того, фахівці попереджають, що будівництво глобальної економіки на блокчейні занадто ризиковане: довіри між членами спільноти немає, а угоди занадто крихкі, а децентралізована робота системи в даному випадку стає не плюсом, а її ключовим недоліком.
Також серед негативних якостей співробітники банку назвали нестабільність, схильність до шахрайських маніпуляцій і зломів.
Як додатковий аргумент експерти назвали неекологічність блокчейна: Майнер, обробні транзакції, споживають стільки ж електроенергії, скільки необхідно всій Швейцарії.
Фахівці відзначили, що "прагнення до децентралізованого довірі швидко обернулося екологічною катастрофою".