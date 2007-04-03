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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 140
1) $6250 і вище
24%
33
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
52
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:16

Глобальна мережа інтернет може бути зупинена через зростаючі обсяги інформації, переданих в рамках роздрібних блокчейн-транзакцій.

Про це йдеться в доповіді Банку міжнародних розрахунків.

Так, на думку експертів, програмне забезпечення блокчейн-платформ і обробка роздрібних цифрових транзакцій вимагає величезних потужностей.
У міру поширення таких платежів може обрушитися вся технологічна інфраструктура: від окремих гаджетів до найбільших серверів.

Також в документі стверджується, що оброблювані обсяги інформації можуть привести до "зупинки інтернету".

Крім того, фахівці попереджають, що будівництво глобальної економіки на блокчейні занадто ризиковане: довіри між членами спільноти немає, а угоди занадто крихкі, а децентралізована робота системи в даному випадку стає не плюсом, а її ключовим недоліком.
Також серед негативних якостей співробітники банку назвали нестабільність, схильність до шахрайських маніпуляцій і зломів.

Як додатковий аргумент експерти назвали неекологічність блокчейна: Майнер, обробні транзакції, споживають стільки ж електроенергії, скільки необхідно всій Швейцарії.

Фахівці відзначили, що "прагнення до децентралізованого довірі швидко обернулося екологічною катастрофою".
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 12:38

Шо то у меня такое ощущение, что крыпторынок вот-вот наипнется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:00

  airmax78 написав:Шо то у меня такое ощущение, что крыпторынок вот-вот наипнется.

Да шо ви такое говорите? Неужели совсем и сразу? :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:53

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Шо то у меня такое ощущение, что крыпторынок вот-вот наипнется.

Да шо ви такое говорите? Неужели совсем и сразу? :)

У любой ценовой перекупленности бывает фаза отчаяния, когда накупившие мусора сидят и ждут, усредняются, надеятся выйти хотя бы в ноль, а цена все падает, падает, падает, падает... в итоге понемногу начинают сдавать нервы.

Короче к концу года мой январский прогноз не изменен $3000-$4000 за биток, останутся самые стойкие. Обоснование? Обьемы торгов сейчас как раз соответствуют ценникам еще даже ниже, которые были в 2017 году. Падающие обьемы торгов говорят о том, что купивших вчера чтоб спекульнуть больше, чем желающих купить сегодня.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Почему Bitcoin не станет мировой валютой - банкиры

Швейцарские банкиры говорят, что масштабное использование Bitcoin может перегрузить сервера по всему миру. Эксперты напомнили о главных проблемах криптовалют и объяснили почему они проигрывают действующим платежным системам.

Банк международных расчетов (БМР) опубликовал отчет, в котором финансисты жестко прошлись по криптовалютам и объяснили, почему Bitcoin технически пока не готов стать мировой валютой.

Читайте также: Western Union отказалась от работы с криптовалютами

В разделах «Криптовалюты: что будет после хайпа?» и «Иллюзорное обещание децентрализованного доверия» эксперты рассказали, что даже сейчас, когда криптовалюты на волне мировой популярности, новые цифровые деньги просто не могут соревноваться с другими финансовыми инструментами.

Среди главных проблем называют все ту же нестабильность, потребление чрезмерного количества электроэнергии для производства криптовалют и незащищенность, ведь они до сих пор являются объектом манипуляций и цифрового мошенничества по всему миру.

Кроме уже избитого тезиса о том, что для производства Bitcoin в год нужно столько же электроэнергии, сколько потребляет вся Швейцария, Ирландия, Дания, и другие небольшие государства, БМР напомнил о сложности криптовалютных переводов.

В отчете пишут, что из-за многоуровневой проверки транзакций криптовалют приходится долго ждать, пока деньги перейдут из кошелька в кошелек, а в мировых масштабах такая технология и вовсе может перегрузить интернет-серверы и электронные устройства пользователей.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:05

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Шо то у меня такое ощущение, что крыпторынок вот-вот наипнется.

Да шо ви такое говорите? Неужели совсем и сразу? :)

Ну, не совсем и сразу, но сильно и надолго.
airmax78
 
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