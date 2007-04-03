Глобальна мережа інтернет може бути зупинена через зростаючі обсяги інформації, переданих в рамках роздрібних блокчейн-транзакцій.
Про це йдеться в доповіді Банку міжнародних розрахунків.
Так, на думку експертів, програмне забезпечення блокчейн-платформ і обробка роздрібних цифрових транзакцій вимагає величезних потужностей. У міру поширення таких платежів може обрушитися вся технологічна інфраструктура: від окремих гаджетів до найбільших серверів.
Також в документі стверджується, що оброблювані обсяги інформації можуть привести до "зупинки інтернету".
Крім того, фахівці попереджають, що будівництво глобальної економіки на блокчейні занадто ризиковане: довіри між членами спільноти немає, а угоди занадто крихкі, а децентралізована робота системи в даному випадку стає не плюсом, а її ключовим недоліком. Також серед негативних якостей співробітники банку назвали нестабільність, схильність до шахрайських маніпуляцій і зломів.
Як додатковий аргумент експерти назвали неекологічність блокчейна: Майнер, обробні транзакції, споживають стільки ж електроенергії, скільки необхідно всій Швейцарії.
Фахівці відзначили, що "прагнення до децентралізованого довірі швидко обернулося екологічною катастрофою".
airmax78 написав:Шо то у меня такое ощущение, что крыпторынок вот-вот наипнется.
Да шо ви такое говорите? Неужели совсем и сразу?
У любой ценовой перекупленности бывает фаза отчаяния, когда накупившие мусора сидят и ждут, усредняются, надеятся выйти хотя бы в ноль, а цена все падает, падает, падает, падает... в итоге понемногу начинают сдавать нервы.
Короче к концу года мой январский прогноз не изменен $3000-$4000 за биток, останутся самые стойкие. Обоснование? Обьемы торгов сейчас как раз соответствуют ценникам еще даже ниже, которые были в 2017 году. Падающие обьемы торгов говорят о том, что купивших вчера чтоб спекульнуть больше, чем желающих купить сегодня.
Почему Bitcoin не станет мировой валютой - банкиры
Швейцарские банкиры говорят, что масштабное использование Bitcoin может перегрузить сервера по всему миру. Эксперты напомнили о главных проблемах криптовалют и объяснили почему они проигрывают действующим платежным системам.
Банк международных расчетов (БМР) опубликовал отчет, в котором финансисты жестко прошлись по криптовалютам и объяснили, почему Bitcoin технически пока не готов стать мировой валютой.
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В разделах «Криптовалюты: что будет после хайпа?» и «Иллюзорное обещание децентрализованного доверия» эксперты рассказали, что даже сейчас, когда криптовалюты на волне мировой популярности, новые цифровые деньги просто не могут соревноваться с другими финансовыми инструментами.
Среди главных проблем называют все ту же нестабильность, потребление чрезмерного количества электроэнергии для производства криптовалют и незащищенность, ведь они до сих пор являются объектом манипуляций и цифрового мошенничества по всему миру.
Кроме уже избитого тезиса о том, что для производства Bitcoin в год нужно столько же электроэнергии, сколько потребляет вся Швейцария, Ирландия, Дания, и другие небольшие государства, БМР напомнил о сложности криптовалютных переводов.
В отчете пишут, что из-за многоуровневой проверки транзакций криптовалют приходится долго ждать, пока деньги перейдут из кошелька в кошелек, а в мировых масштабах такая технология и вовсе может перегрузить интернет-серверы и электронные устройства пользователей.