Почему Bitcoin не станет мировой валютой - банкиры



Швейцарские банкиры говорят, что масштабное использование Bitcoin может перегрузить сервера по всему миру. Эксперты напомнили о главных проблемах криптовалют и объяснили почему они проигрывают действующим платежным системам.



Банк международных расчетов (БМР) опубликовал отчет, в котором финансисты жестко прошлись по криптовалютам и объяснили, почему Bitcoin технически пока не готов стать мировой валютой.



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В разделах «Криптовалюты: что будет после хайпа?» и «Иллюзорное обещание децентрализованного доверия» эксперты рассказали, что даже сейчас, когда криптовалюты на волне мировой популярности, новые цифровые деньги просто не могут соревноваться с другими финансовыми инструментами.



Среди главных проблем называют все ту же нестабильность, потребление чрезмерного количества электроэнергии для производства криптовалют и незащищенность, ведь они до сих пор являются объектом манипуляций и цифрового мошенничества по всему миру.



Кроме уже избитого тезиса о том, что для производства Bitcoin в год нужно столько же электроэнергии, сколько потребляет вся Швейцария, Ирландия, Дания, и другие небольшие государства, БМР напомнил о сложности криптовалютных переводов.



В отчете пишут, что из-за многоуровневой проверки транзакций криптовалют приходится долго ждать, пока деньги перейдут из кошелька в кошелек, а в мировых масштабах такая технология и вовсе может перегрузить интернет-серверы и электронные устройства пользователей.