Додано: Пон 18 чер, 2018 19:39

Zebra написав: phantom_systems написав: airmax78 написав: Шо то у меня такое ощущение, что крыпторынок вот-вот наипнется. Шо то у меня такое ощущение, что крыпторынок вот-вот наипнется.

Да шо ви такое говорите? Неужели совсем и сразу? Да шо ви такое говорите? Неужели совсем и сразу?

У любой ценовой перекупленности бывает фаза отчаяния, когда накупившие мусора сидят и ждут, усредняются, надеятся выйти хотя бы в ноль, а цена все падает, падает, падает, падает... в итоге понемногу начинают сдавать нервы. У любой ценовой перекупленности бывает фаза отчаяния, когда накупившие мусора сидят и ждут, усредняются, надеятся выйти хотя бы в ноль, а цена все падает, падает, падает, падает... в итоге понемногу начинают сдавать нервы.

Zebra написав: Короче к концу года мой январский прогноз не изменен $3000-$4000 за биток, останутся самые стойкие. Обоснование? Обьемы торгов сейчас как раз соответствуют ценникам еще даже ниже, которые были в 2017 году. Падающие обьемы торгов говорят о том, что купивших вчера чтоб спекульнуть больше, чем желающих купить сегодня. Короче к концу года мой январский прогноз не изменен $3000-$4000 за биток, останутся самые стойкие. Обоснование? Обьемы торгов сейчас как раз соответствуют ценникам еще даже ниже, которые были в 2017 году. Падающие обьемы торгов говорят о том, что купивших вчера чтоб спекульнуть больше, чем желающих купить сегодня.

Зебра, Ваше изречение применительно только для олигофренов.Современное общество не живет категориями "купил фантики на всю котлету".Современное общество живет в динамической среде, в которой каждое действие обдумывается и принимается в соответствии с оценкой рисков.Наивно полагать, что когда открылись торги фьючерсами, ни одна живая душа не смогла понять, что зарабатывать можно и на понижении курса, и курс будут двигать вниз, пока не найдут равновесный.Я уверен, что "накупившие фантиков" уже при первом паник-сейле оценили свои риски, а при следующем вышли либо в ноль, либо с убытком.Падающие объемы торгов говорят о том, что никто не хочет играть краплеными картами.И абсолютно неважно, какими "фантиками" идет торговля - биткоинами, золотом, драгоценными камнями или нефтью.Если процент манипуляций зашкаливает, никто не будет иметь дело с таким инструментом.Но фишка вся в том, что и манипулятор таким образом сможет постричь только один раз, вместо того, чтобы постоянно иметь прибыль на курсовых колебаниях.Но это прекрасно знает и сам манипулятор, и те, кто находится в рынке.Значит, манипулятор преследует сейчас КОНКРЕТНУЮ цель, и для достижения этой цели придумал систему сигналов, управляющих движением курса биткоина.Вопрос времени, когда вычислят манипулятора, или расшифруют его систему сигналов.Когда появился интернет, появилась информация, которую можно при помощи него скачать или воспользоваться.Когда это стало угрожать медиа и информационным гигантам, ввели лицензирование контента и запрет распространения.Тогда появились прокси и торренты.Когда начали блокировать торренты, появились P2P сети, которым не нужны сайты для обмена контентом.Это я к чему многабукав - я бы не был так категоричен в прогнозах.Мы не знаем конечной цели манипулятора.Если обналичиваются битки, украденные с бирж, то реальная цифра может быть какой угодно - и 1,3к за биток, и 2,8к (почему нет?).3к - граничная цена битка, окупающая электричество при майнинге (это на сегодня).Но почитав несколько теорий о транзакциях битка, пришел к выводу, что цена вполне может быть и ниже этих значений.Какое время и какие это будет иметь последствия - никто не знает.Я больше склонен думать, что до конца года будет болтанка в пределах 5,5К-8,5К,если манипулятор просто искусственно стрижет то лонгистов, то шортистов, или поход даже ниже 3к, если история с обналичиванием краденых битков - правда.