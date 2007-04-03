Глобальна мережа інтернет може бути зупинена через зростаючі обсяги інформації, переданих в рамках роздрібних блокчейн-транзакцій.
Про це йдеться в доповіді Банку міжнародних розрахунків.
Так, на думку експертів, програмне забезпечення блокчейн-платформ і обробка роздрібних цифрових транзакцій вимагає величезних потужностей. У міру поширення таких платежів може обрушитися вся технологічна інфраструктура: від окремих гаджетів до найбільших серверів.
Також в документі стверджується, що оброблювані обсяги інформації можуть привести до "зупинки інтернету".
Крім того, фахівці попереджають, що будівництво глобальної економіки на блокчейні занадто ризиковане: довіри між членами спільноти немає, а угоди занадто крихкі, а децентралізована робота системи в даному випадку стає не плюсом, а її ключовим недоліком. Також серед негативних якостей співробітники банку назвали нестабільність, схильність до шахрайських маніпуляцій і зломів.
Як додатковий аргумент експерти назвали неекологічність блокчейна: Майнер, обробні транзакції, споживають стільки ж електроенергії, скільки необхідно всій Швейцарії.
Фахівці відзначили, що "прагнення до децентралізованого довірі швидко обернулося екологічною катастрофою".
airmax78 написав:Шо то у меня такое ощущение, что крыпторынок вот-вот наипнется.
Да шо ви такое говорите? Неужели совсем и сразу?
У любой ценовой перекупленности бывает фаза отчаяния, когда накупившие мусора сидят и ждут, усредняются, надеятся выйти хотя бы в ноль, а цена все падает, падает, падает, падает... в итоге понемногу начинают сдавать нервы.
Короче к концу года мой январский прогноз не изменен $3000-$4000 за биток, останутся самые стойкие. Обоснование? Обьемы торгов сейчас как раз соответствуют ценникам еще даже ниже, которые были в 2017 году. Падающие обьемы торгов говорят о том, что купивших вчера чтоб спекульнуть больше, чем желающих купить сегодня.
Почему Bitcoin не станет мировой валютой - банкиры
Швейцарские банкиры говорят, что масштабное использование Bitcoin может перегрузить сервера по всему миру. Эксперты напомнили о главных проблемах криптовалют и объяснили почему они проигрывают действующим платежным системам.
Банк международных расчетов (БМР) опубликовал отчет, в котором финансисты жестко прошлись по криптовалютам и объяснили, почему Bitcoin технически пока не готов стать мировой валютой.
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В разделах «Криптовалюты: что будет после хайпа?» и «Иллюзорное обещание децентрализованного доверия» эксперты рассказали, что даже сейчас, когда криптовалюты на волне мировой популярности, новые цифровые деньги просто не могут соревноваться с другими финансовыми инструментами.
Среди главных проблем называют все ту же нестабильность, потребление чрезмерного количества электроэнергии для производства криптовалют и незащищенность, ведь они до сих пор являются объектом манипуляций и цифрового мошенничества по всему миру.
Кроме уже избитого тезиса о том, что для производства Bitcoin в год нужно столько же электроэнергии, сколько потребляет вся Швейцария, Ирландия, Дания, и другие небольшие государства, БМР напомнил о сложности криптовалютных переводов.
В отчете пишут, что из-за многоуровневой проверки транзакций криптовалют приходится долго ждать, пока деньги перейдут из кошелька в кошелек, а в мировых масштабах такая технология и вовсе может перегрузить интернет-серверы и электронные устройства пользователей.
Почему Bitcoin не станет мировой валютой - банкиры
Швейцарские банкиры говорят, что масштабное использование Bitcoin может перегрузить сервера по всему миру. Эксперты напомнили о главных проблемах криптовалют и объяснили почему они проигрывают действующим платежным системам.
Банк международных расчетов (БМР) опубликовал отчет, в котором финансисты жестко прошлись по криптовалютам и объяснили, почему Bitcoin технически пока не готов стать мировой валютой.
Читайте также: Western Union отказалась от работы с криптовалютами
Пусть лучше эти "швейцарские банкиры" говорят о том, в чём разбираются лучше. Забавно то, что они всерьёз рассматривают возможность Битка стать мировой валютой. Боятся
А Вестерн Юнион со своими конскими комиссиями может отправляться в задницу, то есть на свалку прогресса.
airmax78 написав:Шо то у меня такое ощущение, что крыпторынок вот-вот наипнется.
Да шо ви такое говорите? Неужели совсем и сразу?
У любой ценовой перекупленности бывает фаза отчаяния, когда накупившие мусора сидят и ждут, усредняются, надеятся выйти хотя бы в ноль, а цена все падает, падает, падает, падает... в итоге понемногу начинают сдавать нервы.
Зебра, Ваше изречение применительно только для олигофренов. Современное общество не живет категориями "купил фантики на всю котлету". Современное общество живет в динамической среде, в которой каждое действие обдумывается и принимается в соответствии с оценкой рисков. Наивно полагать, что когда открылись торги фьючерсами, ни одна живая душа не смогла понять, что зарабатывать можно и на понижении курса, и курс будут двигать вниз, пока не найдут равновесный. Я уверен, что "накупившие фантиков" уже при первом паник-сейле оценили свои риски, а при следующем вышли либо в ноль, либо с убытком.
Zebra написав:Короче к концу года мой январский прогноз не изменен $3000-$4000 за биток, останутся самые стойкие. Обоснование? Обьемы торгов сейчас как раз соответствуют ценникам еще даже ниже, которые были в 2017 году. Падающие обьемы торгов говорят о том, что купивших вчера чтоб спекульнуть больше, чем желающих купить сегодня.
Падающие объемы торгов говорят о том, что никто не хочет играть краплеными картами. И абсолютно неважно, какими "фантиками" идет торговля - биткоинами, золотом, драгоценными камнями или нефтью.Если процент манипуляций зашкаливает, никто не будет иметь дело с таким инструментом. Но фишка вся в том, что и манипулятор таким образом сможет постричь только один раз, вместо того, чтобы постоянно иметь прибыль на курсовых колебаниях. Но это прекрасно знает и сам манипулятор, и те, кто находится в рынке. Значит, манипулятор преследует сейчас КОНКРЕТНУЮ цель, и для достижения этой цели придумал систему сигналов, управляющих движением курса биткоина. Вопрос времени, когда вычислят манипулятора, или расшифруют его систему сигналов. Когда появился интернет, появилась информация, которую можно при помощи него скачать или воспользоваться.Когда это стало угрожать медиа и информационным гигантам, ввели лицензирование контента и запрет распространения.Тогда появились прокси и торренты. Когда начали блокировать торренты, появились P2P сети, которым не нужны сайты для обмена контентом. Это я к чему многабукав - я бы не был так категоричен в прогнозах. Мы не знаем конечной цели манипулятора. Если обналичиваются битки, украденные с бирж, то реальная цифра может быть какой угодно - и 1,3к за биток, и 2,8к (почему нет?). 3к - граничная цена битка, окупающая электричество при майнинге (это на сегодня). Но почитав несколько теорий о транзакциях битка, пришел к выводу, что цена вполне может быть и ниже этих значений.Какое время и какие это будет иметь последствия - никто не знает. Я больше склонен думать, что до конца года будет болтанка в пределах 5,5К-8,5К,если манипулятор просто искусственно стрижет то лонгистов, то шортистов, или поход даже ниже 3к, если история с обналичиванием краденых битков - правда.
Почему Bitcoin не станет мировой валютой - банкиры
Швейцарские банкиры говорят, что масштабное использование Bitcoin может перегрузить сервера по всему миру. Эксперты напомнили о главных проблемах криптовалют и объяснили почему они проигрывают действующим платежным системам.
Банк международных расчетов (БМР) опубликовал отчет, в котором финансисты жестко прошлись по криптовалютам и объяснили, почему Bitcoin технически пока не готов стать мировой валютой.
Читайте также: Western Union отказалась от работы с криптовалютами
Пусть лучше эти "швейцарские банкиры" говорят о том, в чём разбираются лучше. Забавно то, что они всерьёз рассматривают возможность Битка стать мировой валютой. Боятся
А Вестерн Юнион со своими конскими комиссиями может отправляться в задницу, то есть на свалку прогресса.
При ценниках в 20к за биток, и ажиотаже, комиссии по битку доходили до 100 баксов. Утопия так и останется утопией.