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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:55
Zebra написав:
При ценниках в 20к за биток, и ажиотаже, комиссии по битку доходили до 100 баксов. Утопия так и останется утопией.
Мало ли что на пике было. Сейчас с комиссией меньше 10 центов проходит. Так и должно быть.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:41
artist_007, чем отличаются ворованные битки при курсах 3к и 6,7к? Т.е., зачем опускать курс, чтобы продать тыреное?
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Vitaka
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