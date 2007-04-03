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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 141
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
52
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:55

  Zebra написав:При ценниках в 20к за биток, и ажиотаже, комиссии по битку доходили до 100 баксов. Утопия так и останется утопией.

Мало ли что на пике было. Сейчас с комиссией меньше 10 центов проходит. Так и должно быть.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

artist_007, чем отличаются ворованные битки при курсах 3к и 6,7к? Т.е., зачем опускать курс, чтобы продать тыреное?
Vitaka
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