Мало ли что на пике было. Сейчас с комиссией меньше 10 центов проходит. Так и должно быть.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:55
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
artist_007, чем отличаются ворованные битки при курсах 3к и 6,7к? Т.е., зачем опускать курс, чтобы продать тыреное?
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
а може задумались над справжньою цінністю криптовалют?
ось так :(
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:53
до речі, XRP пік 3.26 а зараз він 0.55, що менше чи 20% від піка, очевидно, що по ріплу дно і тре скуповуватися
Що думає спільнота на такий ТА?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:23
Курсом, при котором они были сворованы .А именно - один ЦЕНТ доллара США на момент кражи. В каком профите чувак, который их сливает, считайте сами
И до какой цены он может валить рынок, все время оставаясь в профите.
Не надо путать причину со следствием.
Первично избыточное предложение актива, которое привело к падению стоимости.
И может привести к еще большему падению, если его осталось еще много и есть реальный путь для держателя актива слить его без лишнего гемора и анонимно.
Весь вопрос в том, что мы реально не знаем, сколько актива уже слито, сколько в остатке,и сколько его держатель хочет пустить в оборот.
Это как одна из гипотез
|