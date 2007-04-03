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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 141
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
5%
7
10) нижче $2500
37%
52
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:55

  Zebra написав:При ценниках в 20к за биток, и ажиотаже, комиссии по битку доходили до 100 баксов. Утопия так и останется утопией.

Мало ли что на пике было. Сейчас с комиссией меньше 10 центов проходит. Так и должно быть.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

artist_007, чем отличаются ворованные битки при курсах 3к и 6,7к? Т.е., зачем опускать курс, чтобы продать тыреное?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  artist_007 написав:Падающие объемы торгов говорят о том, что никто не хочет играть краплеными картами.


а може задумались над справжньою цінністю криптовалют?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:53

до речі, XRP пік 3.26 а зараз він 0.55, що менше чи 20% від піка, очевидно, що по ріплу дно і тре скуповуватися
Що думає спільнота на такий ТА?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:23

  Vitaka написав:artist_007, чем отличаются ворованные битки при курсах 3к и 6,7к? Т.е., зачем опускать курс, чтобы продать тыреное?

Курсом, при котором они были сворованы ;).А именно - один ЦЕНТ доллара США на момент кражи. В каком профите чувак, который их сливает, считайте сами :mrgreen:
И до какой цены он может валить рынок, все время оставаясь в профите.
Не надо путать причину со следствием.
Первично избыточное предложение актива, которое привело к падению стоимости.
И может привести к еще большему падению, если его осталось еще много и есть реальный путь для держателя актива слить его без лишнего гемора и анонимно.
Весь вопрос в том, что мы реально не знаем, сколько актива уже слито, сколько в остатке,и сколько его держатель хочет пустить в оборот.
Это как одна из гипотез :)
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

все ждут осенью туземуна
значит биток осенью обвалится
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:50

  barabass написав:все ждут осенью туземуна
значит биток осенью обвалится

ему некуда расти, с 2014 году пипл заблюдал за битком, хомячил кеш, как только начал расти - алени побежали в 2017, даже в кредиты влезали

сейчас столько денег уже не вольют, ждем 2020-2021 года, там будет понижение сложности и резкий перекос баланса спрос/предложение как в 2013 и 2017

набирать позицию можно смело начиная с 2019 года, там будет уже стадия отчаяния
гарантированно что-то да выстрелит в 2020-2021, главное терпение
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:53

  artist_007 написав:
  Vitaka написав:artist_007, чем отличаются ворованные битки при курсах 3к и 6,7к? Т.е., зачем опускать курс, чтобы продать тыреное?

Курсом, при котором они были сворованы ;).А именно - один ЦЕНТ доллара США на момент кражи. В каком профите чувак, который их сливает, считайте сами :mrgreen:
И до какой цены он может валить рынок, все время оставаясь в профите.
Не надо путать причину со следствием.
Первично избыточное предложение актива, которое привело к падению стоимости.
И может привести к еще большему падению, если его осталось еще много и есть реальный путь для держателя актива слить его без лишнего гемора и анонимно.
Весь вопрос в том, что мы реально не знаем, сколько актива уже слито, сколько в остатке,и сколько его держатель хочет пустить в оборот.
Это как одна из гипотез :)


Какой смысл сливать по 3к, если можно сливать по 5,5...8к? Вот в чем вопрос. Чтобы нагадить? И неужто стырено так много, что можно так влиять на курс?
П.С. Интересно, до каких пиков дойдет курс на этот раз?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:47

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greenozon
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