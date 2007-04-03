День добрый
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:44
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:08
єсть лі смисл влошуватися в EOS?
він хоть вже стартонув?
чим луччє за ефір?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шотоянипонял... У ракеты закончилось топливо? Или енто такой тактический ход??
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:56
пік був 3+
зверніть увагу на діапазон 0,55 - 0,58 - можливо доведеться розвантажуватись
ось так :(
Додано: Вів 19 чер, 2018 17:02
варто завтра подивитися.
ось так :(
|