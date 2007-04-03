День добрый
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:44
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:08
єсть лі смисл влошуватися в EOS?
він хоть вже стартонув?
чим луччє за ефір?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шотоянипонял... У ракеты закончилось топливо? Или енто такой тактический ход??
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:56
пік був 3+
зверніть увагу на діапазон 0,55 - 0,58 - можливо доведеться розвантажуватись
ось так :(
Додано: Вів 19 чер, 2018 17:02
варто завтра подивитися.
ось так :(
Додано: Вів 19 чер, 2018 19:50
на куне ввод-вывод ЕОС временно отключен
думал арбитраж прокинуть, пришлось закинуть на лендинг на битфинексе
Востаннє редагувалось barabass в Вів 19 чер, 2018 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 чер, 2018 19:52
Додано: Вів 19 чер, 2018 20:32
НАГАДИТЬ ?
Еще раз:
На рынке есть актив, который сегодня стОит 1000 баксов.А вчера он стоил 10000 баксов, и завтра может стОить 1 бакс.А может и 10000000 (Зебре не напрягаться, это как пример ). Инсайда по поводу цены нет.
Вы украли мешок актива, когда он стоил 0,1 бакс.
Вопросы:
1. По какой цене вы продадите актив, чтобы оказаться в профите (про безубыток молчу)?
2. Не зная цены в будущем и относясь к тому, что у Вас на руках, как к халяве, будете ли вы относиться к нему, как к источнику инвестиций?
3. Сможете ли Вы специально задирать курс, чтобы слиться на хаях, и что для этого нужно (какой ресурс надо для этого привлечь)?
4. Как обналичить актив, чтобы максимально сохранить анонимность и быть непойманным и не вычисленным?
Для справки - уведенное с MtGox -это около 744 ТЫСЯЧ (!!!) битков.
Востаннє редагувалось artist_007 в Вів 19 чер, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 чер, 2018 20:36
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