Додано: Вів 19 чер, 2018 20:32

Vitaka написав: Какой смысл сливать по 3к, если можно сливать по 5,5...8к? Вот в чем вопрос. Чтобы нагадить? И неужто стырено так много, что можно так влиять на курс?

П.С. Интересно, до каких пиков дойдет курс на этот раз? Какой смысл сливать по 3к, если можно сливать по 5,5...8к? Вот в чем вопрос. Чтобы нагадить? И неужто стырено так много, что можно так влиять на курс?П.С. Интересно, до каких пиков дойдет курс на этот раз?

НАГАДИТЬЕще раз:На рынке есть актив, который сегодня стОит 1000 баксов.А вчера он стоил 10000 баксов, и завтра может стОить 1 бакс.А может и 10000000 (Зебре не напрягаться, это как пример). Инсайда по поводу цены нет.Вы украли мешок актива, когда он стоил 0,1 бакс.Вопросы:1. По какой цене вы продадите актив, чтобы оказаться в профите (про безубыток молчу)?2. Не зная цены в будущем и относясь к тому, что у Вас на руках, как к халяве, будете ли вы относиться к нему, как к источнику инвестиций?3. Сможете ли Вы специально задирать курс, чтобы слиться на хаях, и что для этого нужно (какой ресурс надо для этого привлечь)?4. Как обналичить актив, чтобы максимально сохранить анонимность и быть непойманным и не вычисленным?Для справки - уведенное с MtGox -это около 744 ТЫСЯЧ (!!!) битков.