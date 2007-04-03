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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1235123612371238

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 143
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
52
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:44

  Lawyer написав:Привет коллегам с ветки ДС и местным знатокам!


День добрый :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:08

єсть лі смисл влошуватися в EOS?
він хоть вже стартонув?
чим луччє за ефір?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шотоянипонял... У ракеты закончилось топливо? Или енто такой тактический ход?? :shock:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:56

  flyman написав:до речі, XRP пік 3.26 а зараз він 0.55, що менше чи 20% від піка, очевидно, що по ріплу дно і тре скуповуватися
Що думає спільнота на такий ТА?


пік був 3+ :(
зверніть увагу на діапазон 0,55 - 0,58 - можливо доведеться розвантажуватись
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:02

  flyman написав:єсть лі смисл влошуватися в EOS?
він хоть вже стартонув?
чим луччє за ефір?


варто завтра подивитися.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:50

  flyman написав:єсть лі смисл влошуватися в EOS?
він хоть вже стартонув?
чим луччє за ефір?

на куне ввод-вывод ЕОС временно отключен
думал арбитраж прокинуть, пришлось закинуть на лендинг на битфинексе
Востаннє редагувалось barabass в Вів 19 чер, 2018 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:52

  d_12 написав:
  flyman написав:до речі, XRP пік 3.26 а зараз він 0.55, що менше чи 20% від піка, очевидно, що по ріплу дно і тре скуповуватися
Що думає спільнота на такий ТА?


пік був 3+ :(
зверніть увагу на діапазон 0,55 - 0,58 - можливо доведеться розвантажуватись


я чуток затарился
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:32

  Vitaka написав:Какой смысл сливать по 3к, если можно сливать по 5,5...8к? Вот в чем вопрос. Чтобы нагадить? И неужто стырено так много, что можно так влиять на курс?
П.С. Интересно, до каких пиков дойдет курс на этот раз?


НАГАДИТЬ :shock: ?

Еще раз:
На рынке есть актив, который сегодня стОит 1000 баксов.А вчера он стоил 10000 баксов, и завтра может стОить 1 бакс.А может и 10000000 (Зебре не напрягаться, это как пример :mrgreen: ). Инсайда по поводу цены нет.
Вы украли мешок актива, когда он стоил 0,1 бакс.
Вопросы:
1. По какой цене вы продадите актив, чтобы оказаться в профите (про безубыток молчу)?
2. Не зная цены в будущем и относясь к тому, что у Вас на руках, как к халяве, будете ли вы относиться к нему, как к источнику инвестиций?
3. Сможете ли Вы специально задирать курс, чтобы слиться на хаях, и что для этого нужно (какой ресурс надо для этого привлечь)?
4. Как обналичить актив, чтобы максимально сохранить анонимность и быть непойманным и не вычисленным?
Для справки - уведенное с MtGox -это около 744 ТЫСЯЧ (!!!) битков.
Востаннє редагувалось artist_007 в Вів 19 чер, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:36

  Vitaka написав:Шотоянипонял... У ракеты закончилось топливо? Или енто такой тактический ход?? :shock:

Это не ракета пока еще 8)
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