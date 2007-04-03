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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 143
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
52
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:51

Будете смеються, но я ожидаю просадки битка ниже 4500 в этом году..
График 2018 удивительным образом повторяет график 2014 после аналогичного хайпа в декабре 2013.. Альты полетят за дедом, сладкие цены на момент покажутся потом высокими..
Смену тренда жду в 2019
Lawyer
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:24

  Lawyer написав:Будете смеються, но я ожидаю просадки битка ниже 4500 в этом году..
График 2018 удивительным образом повторяет график 2014 после аналогичного хайпа в декабре 2013.. Альты полетят за дедом, сладкие цены на момент покажутся потом высокими..
Смену тренда жду в 2019

График любого пузыря на финансовом рынке повторяет друг друга. Ждем стадию отчаяния и таримся на всю котлету.

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Zebra
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