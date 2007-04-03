Будете смеються, но я ожидаю просадки битка ниже 4500 в этом году.. График 2018 удивительным образом повторяет график 2014 после аналогичного хайпа в декабре 2013.. Альты полетят за дедом, сладкие цены на момент покажутся потом высокими.. Смену тренда жду в 2019
Lawyer написав:Будете смеються, но я ожидаю просадки битка ниже 4500 в этом году.. График 2018 удивительным образом повторяет график 2014 после аналогичного хайпа в декабре 2013.. Альты полетят за дедом, сладкие цены на момент покажутся потом высокими.. Смену тренда жду в 2019
График любого пузыря на финансовом рынке повторяет друг друга. Ждем стадию отчаяния и таримся на всю котлету.