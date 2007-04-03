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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1236123712381239

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 143
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
52
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:51

Будете смеються, но я ожидаю просадки битка ниже 4500 в этом году..
График 2018 удивительным образом повторяет график 2014 после аналогичного хайпа в декабре 2013.. Альты полетят за дедом, сладкие цены на момент покажутся потом высокими..
Смену тренда жду в 2019
Lawyer
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:24

  Lawyer написав:Будете смеються, но я ожидаю просадки битка ниже 4500 в этом году..
График 2018 удивительным образом повторяет график 2014 после аналогичного хайпа в декабре 2013.. Альты полетят за дедом, сладкие цены на момент покажутся потом высокими..
Смену тренда жду в 2019

График любого пузыря на финансовом рынке повторяет друг друга. Ждем стадию отчаяния и таримся на всю котлету.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:17

  artist_007 написав:
  Vitaka написав:Какой смысл сливать по 3к, если можно сливать по 5,5...8к? Вот в чем вопрос. Чтобы нагадить? И неужто стырено так много, что можно так влиять на курс?
П.С. Интересно, до каких пиков дойдет курс на этот раз?


НАГАДИТЬ :shock: ?

Еще раз:
На рынке есть актив, который сегодня стОит 1000 баксов.А вчера он стоил 10000 баксов, и завтра может стОить 1 бакс.А может и 10000000 (Зебре не напрягаться, это как пример :mrgreen: ). Инсайда по поводу цены нет.
Вы украли мешок актива, когда он стоил 0,1 бакс.
Вопросы:
1. По какой цене вы продадите актив, чтобы оказаться в профите (про безубыток молчу)?
2. Не зная цены в будущем и относясь к тому, что у Вас на руках, как к халяве, будете ли вы относиться к нему, как к источнику инвестиций?
3. Сможете ли Вы специально задирать курс, чтобы слиться на хаях, и что для этого нужно (какой ресурс надо для этого привлечь)?
4. Как обналичить актив, чтобы максимально сохранить анонимность и быть непойманным и не вычисленным?
Для справки - уведенное с MtGox -это около 744 ТЫСЯЧ (!!!) битков.

а може по ціні, не нижчій на момент "стирення", щоб повернути інвесторам $?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:35

Где покупаете не попсовые криптовалюты в Украине?
Ignas Jurkonis
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:56

  Ignas Jurkonis написав:Где покупаете не попсовые криптовалюты в Украине?

на бинансе вроде всего навалом
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:46

Энджой наипалово: https://www.coindesk.com/tether-review- ... catch/amp/
Когда уже их всех за сраку возьмут?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

У жителя Киева отобрали биткоины на 68 миллионов
Zebra
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