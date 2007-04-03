Будете смеються, но я ожидаю просадки битка ниже 4500 в этом году.. График 2018 удивительным образом повторяет график 2014 после аналогичного хайпа в декабре 2013.. Альты полетят за дедом, сладкие цены на момент покажутся потом высокими.. Смену тренда жду в 2019
Lawyer написав:Будете смеються, но я ожидаю просадки битка ниже 4500 в этом году.. График 2018 удивительным образом повторяет график 2014 после аналогичного хайпа в декабре 2013.. Альты полетят за дедом, сладкие цены на момент покажутся потом высокими.. Смену тренда жду в 2019
График любого пузыря на финансовом рынке повторяет друг друга. Ждем стадию отчаяния и таримся на всю котлету.
Vitaka написав:Какой смысл сливать по 3к, если можно сливать по 5,5...8к? Вот в чем вопрос. Чтобы нагадить? И неужто стырено так много, что можно так влиять на курс? П.С. Интересно, до каких пиков дойдет курс на этот раз?
НАГАДИТЬ ?
Еще раз: На рынке есть актив, который сегодня стОит 1000 баксов.А вчера он стоил 10000 баксов, и завтра может стОить 1 бакс.А может и 10000000 (Зебре не напрягаться, это как пример ). Инсайда по поводу цены нет. Вы украли мешок актива, когда он стоил 0,1 бакс. Вопросы: 1. По какой цене вы продадите актив, чтобы оказаться в профите (про безубыток молчу)? 2. Не зная цены в будущем и относясь к тому, что у Вас на руках, как к халяве, будете ли вы относиться к нему, как к источнику инвестиций? 3. Сможете ли Вы специально задирать курс, чтобы слиться на хаях, и что для этого нужно (какой ресурс надо для этого привлечь)? 4. Как обналичить актив, чтобы максимально сохранить анонимность и быть непойманным и не вычисленным? Для справки - уведенное с MtGox -это около 744 ТЫСЯЧ (!!!) битков.
а може по ціні, не нижчій на момент "стирення", щоб повернути інвесторам $?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.