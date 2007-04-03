Как вариант не плохо... Но... Похоже, в том случае барбосы предполагали, что у человека не два битка. И тут им подсовуют куклу с крохами.
П.С. Если Вы знаете про ентот контейнер, возможно знают и другие, но плохие.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 10:32
Как вариант не плохо... Но... Похоже, в том случае барбосы предполагали, что у человека не два битка. И тут им подсовуют куклу с крохами.
П.С. Если Вы знаете про ентот контейнер, возможно знают и другие, но плохие.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:51
Фиат на счету в банке. Отобрать в разы сложнее.
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:40
Человечеству в общем то ещё несколько веков назад был дан этот бесценный совет
сейф в банке или деньги на депозитных счетах - невозможно отдать грабителям на стоянке торгового центра или в их гараже
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