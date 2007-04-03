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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1237123812391240

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 143
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
52
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:32

  Lawyer написав:Искатель Вчера посоветовали программу - VeraCrypt, контейнер с двойным дном.. когда встромляют паяльник, отдаешь пароли от контейнера, они находят в нем крохи, определить наличие второго дна с основной массой крипты не представляется возможным.. :roll:


Как вариант не плохо... Но... Похоже, в том случае барбосы предполагали, что у человека не два битка. И тут им подсовуют куклу с крохами. :mrgreen:
П.С. Если Вы знаете про ентот контейнер, возможно знают и другие, но плохие.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:51

  Искатель написав:
  airmax78 написав:

Биткоэн - надежное средство сохранения сбережений.


А подскажите, пожалуйста, удобное средство хранения сбережений, которое Вы не отдадите, когда Вам в задний проход вставят паяльник? Остроумный Вы наш...

Думаю, многие будут благодарны за бесценный совет.

Фиат на счету в банке. Отобрать в разы сложнее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:40

  Искатель написав:
  airmax78 написав:

Биткоэн - надежное средство сохранения сбережений.


А подскажите, пожалуйста, удобное средство хранения сбережений, которое Вы не отдадите, когда Вам в задний проход вставят паяльник? Остроумный Вы наш...

Думаю, многие будут благодарны за бесценный совет.

Человечеству в общем то ещё несколько веков назад был дан этот бесценный совет :mrgreen:
сейф в банке или деньги на депозитных счетах - невозможно отдать грабителям на стоянке торгового центра или в их гараже
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