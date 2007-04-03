Как вариант не плохо... Но... Похоже, в том случае барбосы предполагали, что у человека не два битка. И тут им подсовуют куклу с крохами.
П.С. Если Вы знаете про ентот контейнер, возможно знают и другие, но плохие.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:32
Как вариант не плохо... Но... Похоже, в том случае барбосы предполагали, что у человека не два битка. И тут им подсовуют куклу с крохами.
П.С. Если Вы знаете про ентот контейнер, возможно знают и другие, но плохие.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:51
Фиат на счету в банке. Отобрать в разы сложнее.
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:40
Человечеству в общем то ещё несколько веков назад был дан этот бесценный совет
сейф в банке или деньги на депозитных счетах - невозможно отдать грабителям на стоянке торгового центра или в их гараже
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:12
В США сбережения хранятся в акциях компаний, отжать и обналичить которые весьма проблематично.
И только в таком изобретении финансовой анархии как биткоин все состояние носится с собой в кармане, в мобилке, а пароли в голове.
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
банки там другая тема, даже если бабло понадобится на доброе дело, придется сдавать анализ кала для обоснования выдачи налички и банк может отказать
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:29
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:15
И всё же версии с банками выглядят более надежными. Какие, где и сколько банок - это уже подробности. А с 2-мя млн валюты перспектив больше.
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
крипта скорее как электронная наличка
если будешь трындеть на каждом углу что у тебя дома в шкафчике лежит чемодан баксов, то к тебе обязательно ктото прийдет
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:44
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Криптокомрады, обратите внимание, упало и уже неделю лежит не шевелится особо. Раньше хоть как-то отскакивало, а теперь просто упало и остановилось до следующего падения.
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