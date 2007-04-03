|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:02
Stringer написав: barabass написав:
банки там другая тема, даже если бабло понадобится на доброе дело, придется сдавать анализ кала для обоснования выдачи налички и банк может отказать
тем не менее, даже эти..., как их там, забыл - хранят код доступа к своим миллионам биткоинов в банковских сейфах
к ячейке доступ попроще чем к счету
в наших банках так хранить опасно, заходит медвежатник и вскрывает все ячейки
-
barabass
-
-
- Повідомлень: 565
- З нами з: 19.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:26
barabass написав: Stringer написав: barabass написав:
банки там другая тема, даже если бабло понадобится на доброе дело, придется сдавать анализ кала для обоснования выдачи налички и банк может отказать
тем не менее, даже эти..., как их там, забыл - хранят код доступа к своим миллионам биткоинов в банковских сейфах
к ячейке доступ попроще чем к счету
в наших банках так хранить опасно, заходит медвежатник и вскрывает все ячейки
в общем, если есть приличные сбережения, нужно поменьше об этом языком трепать, и как можно шире диверсифицировать, а не держать сотни биткоинов в карманном телефоне
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7690
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1055 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:05
airmax78 написав:
Криптокомрады, обратите внимание, упало и уже неделю лежит не шевелится особо. Раньше хоть как-то отскакивало, а теперь просто упало и остановилось до следующего падения.
2014 год - повторение. Наступает момент когда хомячки начинают о чем то догадываться. Теперь ходлеры и майнеры. Первые будут держаться до последнего, а вторые ещедневно вливают в рынок новых монет на $50 млн откусывая кусок капитализации.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5867
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 665 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|52217
|165660447
|
|
|6282
|1330387
|
Чет 21 чер, 2018 10:02
ЛОБ
|
|38
|37611
|
|