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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1238123912401241

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 143
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
52
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:54

  airmax78 написав:Криптокомрады, обратите внимание, упало и уже неделю лежит не шевелится особо. Раньше хоть как-то отскакивало, а теперь просто упало и остановилось до следующего падения.


Ага. Пульсирует как-то до 6800. Пока как-то так. Так никто ж "красные шорты" одевать не запрещает :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:02

  Stringer написав:
  barabass написав:банки там другая тема, даже если бабло понадобится на доброе дело, придется сдавать анализ кала для обоснования выдачи налички и банк может отказать

тем не менее, даже эти..., как их там, забыл - хранят код доступа к своим миллионам биткоинов в банковских сейфах

к ячейке доступ попроще чем к счету

в наших банках так хранить опасно, заходит медвежатник и вскрывает все ячейки
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:26

  barabass написав:
  Stringer написав:
  barabass написав:банки там другая тема, даже если бабло понадобится на доброе дело, придется сдавать анализ кала для обоснования выдачи налички и банк может отказать

тем не менее, даже эти..., как их там, забыл - хранят код доступа к своим миллионам биткоинов в банковских сейфах

к ячейке доступ попроще чем к счету

в наших банках так хранить опасно, заходит медвежатник и вскрывает все ячейки

в общем, если есть приличные сбережения, нужно поменьше об этом языком трепать, и как можно шире диверсифицировать, а не держать сотни биткоинов в карманном телефоне
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:05

  airmax78 написав:Криптокомрады, обратите внимание, упало и уже неделю лежит не шевелится особо. Раньше хоть как-то отскакивало, а теперь просто упало и остановилось до следующего падения.

2014 год - повторение. Наступает момент когда хомячки начинают о чем то догадываться. Теперь ходлеры и майнеры. Первые будут держаться до последнего, а вторые ещедневно вливают в рынок новых монет на $50 млн откусывая кусок капитализации.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:34

  airmax78 написав:Криптокомрады, обратите внимание, упало и уже неделю лежит не шевелится особо. Раньше хоть как-то отскакивало, а теперь просто упало и остановилось до следующего падения.

Что у Вас там упало, расскажите нам :mrgreen:
А как отскочит, скажете, что "вы всегда говорили, что хомякам датут еще один шанс слиться" :mrgreen: ?
Да, и до каких величин должно отскочить, чтобы это называлось "отскоком"?
10К,12К, туземун?
Недавно отскочило от уровня 6100 - сейчас болтаемся на уровне 6700-6800 - это не отскок?
Ситуацию схожести с 2014 годом видят ВСЕ.
В этом и весь подвох.
Да в конце мая-начале июня были новости, на которые мало кто обратил внимания, например, эта: http://cointhud.com/nasdaq-exchange-bitcoin-litecoin-stellar/
NASDAQ это уже не полуподпольная биржа, это кит в мире бизнеса.
Там уровень не хомячий.
Другое дело, до какого уровня кукл хочет рынок продавить, чтобы закупиться перед открытием новой площадки.Подозреваю, его хотелки находятся на уровне вангований Зебры.
А ворованные битки к этому времени могли и закончиться :mrgreen:
Скоро ожидаю поход вниз, посмотрим, сколько ресурса положит кукл для реализации своего сценария, и где остановится падение.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:55

  artist_007 написав:NASDAQ это уже не полуподпольная биржа, это кит в мире бизнеса.

Если черь о фьючерсах, то деньги от туда не попадают на рынок криптовалют, они так и остаются на бирже CME и СBOE в виде бумажного биткоина. Всего лишь перераспределяется выигрыш между игроками, кто-то поставил на падение, кто-то на рост.
Zebra
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