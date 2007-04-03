Ага. Пульсирует как-то до 6800. Пока как-то так. Так никто ж "красные шорты" одевать не запрещает
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:54
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:02
к ячейке доступ попроще чем к счету
в наших банках так хранить опасно, заходит медвежатник и вскрывает все ячейки
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:26
в общем, если есть приличные сбережения, нужно поменьше об этом языком трепать, и как можно шире диверсифицировать, а не держать сотни биткоинов в карманном телефоне
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:05
2014 год - повторение. Наступает момент когда хомячки начинают о чем то догадываться. Теперь ходлеры и майнеры. Первые будут держаться до последнего, а вторые ещедневно вливают в рынок новых монет на $50 млн откусывая кусок капитализации.
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:34
Что у Вас там упало, расскажите нам
А как отскочит, скажете, что "вы всегда говорили, что хомякам датут еще один шанс слиться" ?
Да, и до каких величин должно отскочить, чтобы это называлось "отскоком"?
10К,12К, туземун?
Недавно отскочило от уровня 6100 - сейчас болтаемся на уровне 6700-6800 - это не отскок?
Ситуацию схожести с 2014 годом видят ВСЕ.
В этом и весь подвох.
Да в конце мая-начале июня были новости, на которые мало кто обратил внимания, например, эта:
NASDAQ это уже не полуподпольная биржа, это кит в мире бизнеса.
Там уровень не хомячий.
Другое дело, до какого уровня кукл хочет рынок продавить, чтобы закупиться перед открытием новой площадки.Подозреваю, его хотелки находятся на уровне вангований Зебры.
А ворованные битки к этому времени могли и закончиться
Скоро ожидаю поход вниз, посмотрим, сколько ресурса положит кукл для реализации своего сценария, и где остановится падение.
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:55
Если черь о фьючерсах, то деньги от туда не попадают на рынок криптовалют, они так и остаются на бирже CME и СBOE в виде бумажного биткоина. Всего лишь перераспределяется выигрыш между игроками, кто-то поставил на падение, кто-то на рост.
|