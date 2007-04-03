Додано: Чет 21 чер, 2018 19:34

airmax78 написав: Криптокомрады, обратите внимание, упало и уже неделю лежит не шевелится особо. Раньше хоть как-то отскакивало, а теперь просто упало и остановилось до следующего падения. Криптокомрады, обратите внимание, упало и уже неделю лежит не шевелится особо. Раньше хоть как-то отскакивало, а теперь просто упало и остановилось до следующего падения.

Что у Вас там упало, расскажите намА как отскочит, скажете, что "вы всегда говорили, что хомякам датут еще один шанс слиться"Да, и до каких величин должно отскочить, чтобы это называлось "отскоком"?10К,12К, туземун?Недавно отскочило от уровня 6100 - сейчас болтаемся на уровне 6700-6800 - это не отскок?Ситуацию схожести с 2014 годом видят ВСЕ.В этом и весь подвох.Да в конце мая-начале июня были новости, на которые мало кто обратил внимания, например, эта:NASDAQ это уже не полуподпольная биржа, это кит в мире бизнеса.Там уровень не хомячий.Другое дело, до какого уровня кукл хочет рынок продавить, чтобы закупиться перед открытием новой площадки.Подозреваю, его хотелки находятся на уровне вангований Зебры.А ворованные битки к этому времени могли и закончитьсяСкоро ожидаю поход вниз, посмотрим, сколько ресурса положит кукл для реализации своего сценария, и где остановится падение.