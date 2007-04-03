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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1238123912401241

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 143
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
52
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:54

  airmax78 написав:Криптокомрады, обратите внимание, упало и уже неделю лежит не шевелится особо. Раньше хоть как-то отскакивало, а теперь просто упало и остановилось до следующего падения.


Ага. Пульсирует как-то до 6800. Пока как-то так. Так никто ж "красные шорты" одевать не запрещает :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:02

  Stringer написав:
  barabass написав:банки там другая тема, даже если бабло понадобится на доброе дело, придется сдавать анализ кала для обоснования выдачи налички и банк может отказать

тем не менее, даже эти..., как их там, забыл - хранят код доступа к своим миллионам биткоинов в банковских сейфах

к ячейке доступ попроще чем к счету

в наших банках так хранить опасно, заходит медвежатник и вскрывает все ячейки
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:26

  barabass написав:
  Stringer написав:
  barabass написав:банки там другая тема, даже если бабло понадобится на доброе дело, придется сдавать анализ кала для обоснования выдачи налички и банк может отказать

тем не менее, даже эти..., как их там, забыл - хранят код доступа к своим миллионам биткоинов в банковских сейфах

к ячейке доступ попроще чем к счету

в наших банках так хранить опасно, заходит медвежатник и вскрывает все ячейки

в общем, если есть приличные сбережения, нужно поменьше об этом языком трепать, и как можно шире диверсифицировать, а не держать сотни биткоинов в карманном телефоне
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:05

  airmax78 написав:Криптокомрады, обратите внимание, упало и уже неделю лежит не шевелится особо. Раньше хоть как-то отскакивало, а теперь просто упало и остановилось до следующего падения.

2014 год - повторение. Наступает момент когда хомячки начинают о чем то догадываться. Теперь ходлеры и майнеры. Первые будут держаться до последнего, а вторые ещедневно вливают в рынок новых монет на $50 млн откусывая кусок капитализации.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:34

  airmax78 написав:Криптокомрады, обратите внимание, упало и уже неделю лежит не шевелится особо. Раньше хоть как-то отскакивало, а теперь просто упало и остановилось до следующего падения.

Что у Вас там упало, расскажите нам :mrgreen:
А как отскочит, скажете, что "вы всегда говорили, что хомякам датут еще один шанс слиться" :mrgreen: ?
Да, и до каких величин должно отскочить, чтобы это называлось "отскоком"?
10К,12К, туземун?
Недавно отскочило от уровня 6100 - сейчас болтаемся на уровне 6700-6800 - это не отскок?
Ситуацию схожести с 2014 годом видят ВСЕ.
В этом и весь подвох.
Да в конце мая-начале июня были новости, на которые мало кто обратил внимания, например, эта: http://cointhud.com/nasdaq-exchange-bitcoin-litecoin-stellar/
NASDAQ это уже не полуподпольная биржа, это кит в мире бизнеса.
Там уровень не хомячий.
Другое дело, до какого уровня кукл хочет рынок продавить, чтобы закупиться перед открытием новой площадки.Подозреваю, его хотелки находятся на уровне вангований Зебры.
А ворованные битки к этому времени могли и закончиться :mrgreen:
Скоро ожидаю поход вниз, посмотрим, сколько ресурса положит кукл для реализации своего сценария, и где остановится падение.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:55

  artist_007 написав:NASDAQ это уже не полуподпольная биржа, это кит в мире бизнеса.

Если черь о фьючерсах, то деньги от туда не попадают на рынок криптовалют, они так и остаются на бирже CME и СBOE в виде бумажного биткоина. Всего лишь перераспределяется выигрыш между игроками, кто-то поставил на падение, кто-то на рост.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:06

  Zebra написав:
  artist_007 написав:NASDAQ это уже не полуподпольная биржа, это кит в мире бизнеса.

Если черь о фьючерсах, то деньги от туда не попадают на рынок криптовалют, они так и остаются на бирже CME и СBOE в виде бумажного биткоина. Всего лишь перераспределяется выигрыш между игроками, кто-то поставил на падение, кто-то на рост.

Вы хотите сказать, что фьючерсы никоим образом не влияют на курс биткоина?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:19

  artist_007 написав:
  Zebra написав:
  artist_007 написав:NASDAQ это уже не полуподпольная биржа, это кит в мире бизнеса.

Если черь о фьючерсах, то деньги от туда не попадают на рынок криптовалют, они так и остаются на бирже CME и СBOE в виде бумажного биткоина. Всего лишь перераспределяется выигрыш между игроками, кто-то поставил на падение, кто-то на рост.

Вы хотите сказать, что фьючерсы никоим образом не влияют на курс биткоина?

Только в рамках манипуляций, в декабре впарили фьючерсы (лотерейные билеты) американским биржевым хомячкам, киты в свою очередь зашортились (там же) и продавили биткоин в 3 раза, легализировав выручку в 2/3 от декабрьской цены. "Отмытый" капитал попал под юрисдикцию США, с него уплачены налоги и теперь киты могут вкладывать эти денежки легально в любую тему дальше. А лохи остались с лотерейными билетами, и с фантиками на биржах по всему миру.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:58

Zebra
абсолютно верно. Так же как там же почти торгуются индексы на погоду и на настроения инвесторов.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 23:12

  Zebra написав:
  artist_007 написав:NASDAQ это уже не полуподпольная биржа, это кит в мире бизнеса.

Если черь о фьючерсах, то деньги от туда не попадают на рынок криптовалют, они так и остаются на бирже CME и СBOE в виде бумажного биткоина. Всего лишь перераспределяется выигрыш между игроками, кто-то поставил на падение, кто-то на рост.

Есть одно но, фьючерсные биржи сами курс не устанавливают, а отталкиваются от курса трех крипто бирж (Кракен..) Например скоро закрытие полугодичных фьюч,и очевидно, что там будет самая жесткая просадка за весь 2018 год.Но что бы закрыть хорошо фьючи им рельно придется лить "настоящий" биток на криптобиржах.. Пока хорошо отрабатывают фьючи на понижение...возможно и до самого уничтожения битка.. :lol:
maza5
 
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