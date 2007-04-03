Ага. Пульсирует как-то до 6800. Пока как-то так. Так никто ж "красные шорты" одевать не запрещает
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:54
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:02
к ячейке доступ попроще чем к счету
в наших банках так хранить опасно, заходит медвежатник и вскрывает все ячейки
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:26
в общем, если есть приличные сбережения, нужно поменьше об этом языком трепать, и как можно шире диверсифицировать, а не держать сотни биткоинов в карманном телефоне
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:05
2014 год - повторение. Наступает момент когда хомячки начинают о чем то догадываться. Теперь ходлеры и майнеры. Первые будут держаться до последнего, а вторые ещедневно вливают в рынок новых монет на $50 млн откусывая кусок капитализации.
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:34
Что у Вас там упало, расскажите нам
А как отскочит, скажете, что "вы всегда говорили, что хомякам датут еще один шанс слиться" ?
Да, и до каких величин должно отскочить, чтобы это называлось "отскоком"?
10К,12К, туземун?
Недавно отскочило от уровня 6100 - сейчас болтаемся на уровне 6700-6800 - это не отскок?
Ситуацию схожести с 2014 годом видят ВСЕ.
В этом и весь подвох.
Да в конце мая-начале июня были новости, на которые мало кто обратил внимания, например, эта:
NASDAQ это уже не полуподпольная биржа, это кит в мире бизнеса.
Там уровень не хомячий.
Другое дело, до какого уровня кукл хочет рынок продавить, чтобы закупиться перед открытием новой площадки.Подозреваю, его хотелки находятся на уровне вангований Зебры.
А ворованные битки к этому времени могли и закончиться
Скоро ожидаю поход вниз, посмотрим, сколько ресурса положит кукл для реализации своего сценария, и где остановится падение.
Додано: Чет 21 чер, 2018 19:55
Если черь о фьючерсах, то деньги от туда не попадают на рынок криптовалют, они так и остаются на бирже CME и СBOE в виде бумажного биткоина. Всего лишь перераспределяется выигрыш между игроками, кто-то поставил на падение, кто-то на рост.
Додано: Чет 21 чер, 2018 21:06
Вы хотите сказать, что фьючерсы никоим образом не влияют на курс биткоина?
Додано: Чет 21 чер, 2018 21:19
Только в рамках манипуляций, в декабре впарили фьючерсы (лотерейные билеты) американским биржевым хомячкам, киты в свою очередь зашортились (там же) и продавили биткоин в 3 раза, легализировав выручку в 2/3 от декабрьской цены. "Отмытый" капитал попал под юрисдикцию США, с него уплачены налоги и теперь киты могут вкладывать эти денежки легально в любую тему дальше. А лохи остались с лотерейными билетами, и с фантиками на биржах по всему миру.
Додано: Чет 21 чер, 2018 22:58
Zebra
абсолютно верно. Так же как там же почти торгуются индексы на погоду и на настроения инвесторов.
Додано: Чет 21 чер, 2018 23:12
Есть одно но, фьючерсные биржи сами курс не устанавливают, а отталкиваются от курса трех крипто бирж (Кракен..) Например скоро закрытие полугодичных фьюч,и очевидно, что там будет самая жесткая просадка за весь 2018 год.Но что бы закрыть хорошо фьючи им рельно придется лить "настоящий" биток на криптобиржах.. Пока хорошо отрабатывают фьючи на понижение...возможно и до самого уничтожения битка..
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