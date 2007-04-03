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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 143
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
52
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 04:19

  maza5 написав:Есть одно но, фьючерсные биржи сами курс не устанавливают, а отталкиваются от курса трех крипто бирж (Кракен..) Например скоро закрытие полугодичных фьюч,и очевидно, что там будет самая жесткая просадка за весь 2018 год.Но что бы закрыть хорошо фьючи им рельно придется лить "настоящий" биток на криптобиржах.. Пока хорошо отрабатывают фьючи на понижение...возможно и до самого уничтожения битка.. :lol:

Вот и я о чем.
Иногда я вижу в вещании Зебры признаки манипуляций.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 07:53

  artist_007 написав:
  maza5 написав:Есть одно но, фьючерсные биржи сами курс не устанавливают, а отталкиваются от курса трех крипто бирж (Кракен..) Например скоро закрытие полугодичных фьюч,и очевидно, что там будет самая жесткая просадка за весь 2018 год.Но что бы закрыть хорошо фьючи им рельно придется лить "настоящий" биток на криптобиржах.. Пока хорошо отрабатывают фьючи на понижение...возможно и до самого уничтожения битка.. :lol:

Вот и я о чем.
Иногда я вижу в вещании Зебры признаки манипуляций.

Да все правильно Зебра пишет. Если вы держите значительные объемы битка, то рынок фьючей становится для вас неограниченным источником обогащения именно при игре в короткую. Вы продаете фьючи и к дате их исполнения начинаете сливать биток на биржах просаживая курс. Курс на биржах падает, вы закрываете фьючи с профитом и откупаете обратно свои битки дешевле чем продали. Схема неограниченного обогащения: до последнего лоха.
airmax78
 
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