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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:57
Zebra написав: bred написав:Zebra
не, ну 12-14 куда бы ни шло, 80-не дождётесь
МакКафи ждет $1 млн, и ничего, у него сотни тысяч верующих подписчиков в твиттере
Это сотни тысяч зрителей, которые хотят узреть как он публично выполнит свое обещание кой чего съесть
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[url=https://forum.finance.ua/topic216630.html] Конкурс "Кращий прогноз курса"[/url]
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Faceless
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:08
Vitaka написав: bred написав:
похоже btc целится на 8к
прям отсюда
Так шо, можно на всю маржинальную котлету открывать лонг?
Будет зависеть, сможет ли кукл пробить сначала 6100, а потом 5500.
Если сможет, то будет сценарий Зебры и улетим к 3к, а то и ниже.
Если нет, то возможен выстрел как минимум до 7000-7200, а там смотреть, где закрепится.
Ятакдумаю (С)
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artist_007
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:16
Vitaka написав: bred написав:
похоже btc целится на 8к
прям отсюда
Так шо, можно на всю маржинальную котлету открывать лонг?
обычно жаханье заканчивается сливом и наблюдением за ценой,
которая идёт в твою сторону, но уже без тебя
вариант похода на 5900 не исключаю
Востаннє редагувалось bred
в П'ят 22 чер, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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bred
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:18
artist_007 написав: Vitaka написав: bred написав:
похоже btc целится на 8к
прям отсюда
Так шо, можно на всю маржинальную котлету открывать лонг?
Будет зависеть, сможет ли кукл пробить сначала 6100, а потом 5500.
Если сможет, то будет сценарий Зебры и улетим к 3к, а то и ниже.
Если нет, то возможен выстрел как минимум до 7000-7200, а там смотреть, где закрепится.
Ятакдумаю (С)
Та пошутил
Я поносил "шорты ЕТС"... Щас надо отдохнуть... Засуну фсьо под %% на пару дней... От жадности своей подальше
П.С. Всё, забрали таньгу... Теперь точно только смотреть буду
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Vitaka
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:29
Faceless написав: Zebra написав: bred написав:Zebra
не, ну 12-14 куда бы ни шло, 80-не дождётесь
МакКафи ждет $1 млн, и ничего, у него сотни тысяч верующих подписчиков в твиттере
Это сотни тысяч зрителей, которые хотят узреть как он публично выполнит свое обещание кой чего съесть
А на когда там это членовредительское гурман-шоу назначено, напомните? Не хотелось бы пропустить.
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airmax78
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