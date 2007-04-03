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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1240124112421243

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 143
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
52
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:57

  Zebra написав:
  bred написав:Zebra не, ну 12-14 куда бы ни шло, 80-не дождётесь :mrgreen:

МакКафи ждет $1 млн, и ничего, у него сотни тысяч верующих подписчиков в твиттере

Это сотни тысяч зрителей, которые хотят узреть как он публично выполнит свое обещание кой чего съесть
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[url=https://forum.finance.ua/topic216630.html] Конкурс "Кращий прогноз курса"[/url]
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:08

  Vitaka написав:
  bred написав:похоже btc целится на 8к
прям отсюда


Так шо, можно на всю маржинальную котлету открывать лонг? :D


Будет зависеть, сможет ли кукл пробить сначала 6100, а потом 5500.
Если сможет, то будет сценарий Зебры и улетим к 3к, а то и ниже.
Если нет, то возможен выстрел как минимум до 7000-7200, а там смотреть, где закрепится.
Ятакдумаю (С)
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:16

  Vitaka написав:
  bred написав:похоже btc целится на 8к
прям отсюда


Так шо, можно на всю маржинальную котлету открывать лонг? :D

обычно жаханье заканчивается сливом и наблюдением за ценой,
которая идёт в твою сторону, но уже без тебя



вариант похода на 5900 не исключаю
Востаннє редагувалось bred в П'ят 22 чер, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
bred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:18

  artist_007 написав:
  Vitaka написав:
  bred написав:похоже btc целится на 8к
прям отсюда


Так шо, можно на всю маржинальную котлету открывать лонг? :D


Будет зависеть, сможет ли кукл пробить сначала 6100, а потом 5500.
Если сможет, то будет сценарий Зебры и улетим к 3к, а то и ниже.
Если нет, то возможен выстрел как минимум до 7000-7200, а там смотреть, где закрепится.
Ятакдумаю (С)


Та пошутил :) Я поносил "шорты ЕТС"... Щас надо отдохнуть... Засуну фсьо под %% на пару дней... От жадности своей подальше :)
П.С. Всё, забрали таньгу... Теперь точно только смотреть буду :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:29

  Faceless написав:
  Zebra написав:
  bred написав:Zebra не, ну 12-14 куда бы ни шло, 80-не дождётесь :mrgreen:

МакКафи ждет $1 млн, и ничего, у него сотни тысяч верующих подписчиков в твиттере

Это сотни тысяч зрителей, которые хотят узреть как он публично выполнит свое обещание кой чего съесть

А на когда там это членовредительское гурман-шоу назначено, напомните? Не хотелось бы пропустить.
airmax78
 
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