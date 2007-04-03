|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:57
Zebra написав: bred написав:Zebra
не, ну 12-14 куда бы ни шло, 80-не дождётесь
МакКафи ждет $1 млн, и ничего, у него сотни тысяч верующих подписчиков в твиттере
Это сотни тысяч зрителей, которые хотят узреть как он публично выполнит свое обещание кой чего съесть
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21069
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4674 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:08
Vitaka написав: bred написав:
похоже btc целится на 8к
прям отсюда
Так шо, можно на всю маржинальную котлету открывать лонг?
Будет зависеть, сможет ли кукл пробить сначала 6100, а потом 5500.
Если сможет, то будет сценарий Зебры и улетим к 3к, а то и ниже.
Если нет, то возможен выстрел как минимум до 7000-7200, а там смотреть, где закрепится.
Ятакдумаю (С)
-
artist_007
-
-
- Повідомлень: 958
- З нами з: 02.01.11
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:16
Vitaka написав: bred написав:
похоже btc целится на 8к
прям отсюда
Так шо, можно на всю маржинальную котлету открывать лонг?
обычно жаханье заканчивается сливом и наблюдением за ценой,
которая идёт в твою сторону, но уже без тебя
вариант похода на 5900 не исключаю
Востаннє редагувалось bred
в П'ят 22 чер, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
-
bred
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 19.07.12
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:18
artist_007 написав: Vitaka написав: bred написав:
похоже btc целится на 8к
прям отсюда
Так шо, можно на всю маржинальную котлету открывать лонг?
Будет зависеть, сможет ли кукл пробить сначала 6100, а потом 5500.
Если сможет, то будет сценарий Зебры и улетим к 3к, а то и ниже.
Если нет, то возможен выстрел как минимум до 7000-7200, а там смотреть, где закрепится.
Ятакдумаю (С)
Та пошутил
Я поносил "шорты ЕТС"... Щас надо отдохнуть... Засуну фсьо под %% на пару дней... От жадности своей подальше
П.С. Всё, забрали таньгу... Теперь точно только смотреть буду
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1190
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:29
Faceless написав: Zebra написав: bred написав:Zebra
не, ну 12-14 куда бы ни шло, 80-не дождётесь
МакКафи ждет $1 млн, и ничего, у него сотни тысяч верующих подписчиков в твиттере
Это сотни тысяч зрителей, которые хотят узреть как он публично выполнит свое обещание кой чего съесть
А на когда там это членовредительское гурман-шоу назначено, напомните? Не хотелось бы пропустить.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24797
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:31
Рынок понемногу приближается к стадии отчаяния. Через год будет его кульминация.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5874
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:47
Zebra написав:
Рынок понемногу приближается к стадии отчаяния. Через год будет его кульминация.
22 июня 2019 года - днище по битку, аминь
.
Запомните эту дату, люди
.
Интересен курс битка при этом, если на конец года вангуется 3-4к.
Принимаем ставки, господа!
-
artist_007
-
-
- Повідомлень: 958
- З нами з: 02.01.11
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:14
Днище ? Вы уверены ? Так резво падает что в любой момент может пробить дно в 6К и полететь дальше. Как там говорили : "у крипты дна нет" (с)
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:19
artist_007 написав: Zebra написав:
Рынок понемногу приближается к стадии отчаяния. Через год будет его кульминация.
22 июня 2019 года - днище по битку, аминь
.
Запомните эту дату, люди
.
Интересен курс битка при этом, если на конец года вангуется 3-4к.
Принимаем ставки, господа!
5300
-
maza5
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|52319
|165698978
|
|
|6287
|1330817
|
|
|38
|37627
|
|