Так шо, можно на всю маржинальную котлету открывать лонг?
Будет зависеть, сможет ли кукл пробить сначала 6100, а потом 5500. Если сможет, то будет сценарий Зебры и улетим к 3к, а то и ниже. Если нет, то возможен выстрел как минимум до 7000-7200, а там смотреть, где закрепится. Ятакдумаю (С)
Так шо, можно на всю маржинальную котлету открывать лонг?
Будет зависеть, сможет ли кукл пробить сначала 6100, а потом 5500. Если сможет, то будет сценарий Зебры и улетим к 3к, а то и ниже. Если нет, то возможен выстрел как минимум до 7000-7200, а там смотреть, где закрепится. Ятакдумаю (С)
Та пошутил Я поносил "шорты ЕТС"... Щас надо отдохнуть... Засуну фсьо под %% на пару дней... От жадности своей подальше П.С. Всё, забрали таньгу... Теперь точно только смотреть буду
Zebra написав:Рынок понемногу приближается к стадии отчаяния. Через год будет его кульминация.
22 июня 2019 года - днище по битку, аминь . Запомните эту дату, люди . Интересен курс битка при этом, если на конец года вангуется 3-4к. Принимаем ставки, господа!
5300 к анонсу S11 качнут немного курс еще. А потом фьючи на повышения. Еще настораживает рост сложности сети битка. Сомневаюсь, что сейчас вваливаются лишь бы майнить на уровне розетки)) Каждый пересчет, а это ~12 дней сложность растет на +3 процента, но учитывая общий хешрейт сети, то поверьте это очень дофига новых асиков подключают. S9- 13,5 терахеш.Можете сами прикинуть сколько в месяц железок запускают.
Востаннє редагувалось maza5 в П'ят 22 чер, 2018 20:31, всього редагувалось 1 раз.