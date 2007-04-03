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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:35
artist_007 написав:maza5
Внимательно смотрим на дату!!!
Вангование (перечеркнуто) прогноз производится на дату
22 июня 2019 года
Не досмотрел, я указал на 29,06,2018- закрытие полугодичных-5300
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maza5
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:48
maza5 написав: artist_007 написав:maza5
Внимательно смотрим на дату!!!
Вангование (перечеркнуто) прогноз производится на дату
22 июня 2019 года
Не досмотрел, я указал на 29,06,2018- закрытие полугодичных-5300
Слишком красивая цифра, и слишком предсказуемая (гже-то здесь спрятаны стопы закоренелых лонгистов).
Если все так и случится, сам уверую в свой прогноз насчет флета 5500-8200 аж до конца года
.
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artist_007
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:20
artist_007 написав:
Если все так и случится, сам уверую в свой прогноз насчет флета 5500-8200 аж до конца года
.
Сейчас по обьемам торгов мы находимся на уровне 3000-4000 прошлого года.
Но цена в 1.5-2 раза выше, потому что не все хомки сливаются. Но ниче, рынок всех дожмет. Нет более сложного испытания для инвестора - чем годами сидеть в просадке.
Когда то в 2012 я зашел по 1600-1700 в золото, а оно упало до 1300-1400.
Молодой был, зеленый. Читал внимательно форум. В частности ломбардщика jabba. Он посоветовал слиться, зафиксить убыток и жить дальше. Что я и сделал в 2013. А так бы до сих пор сидел в просадке, пока кто-то пользовался бы моими деньгами.
Вот так и вы хомки, отдали свое бабло, а кто то купил себе Ламборжини
Иногда лучше зафиксировать убыток, получить опыт и искать другие возможности приумножить бабло.
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Zebra
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:16
Zebra написав: artist_007 написав:
Если все так и случится, сам уверую в свой прогноз насчет флета 5500-8200 аж до конца года
.
Сейчас по обьемам торгов мы находимся на уровне 3000-4000 прошлого года.
Но цена в 1.5-2 раза выше, потому что не все хомки сливаются. Но ниче, рынок всех дожмет. Нет более сложного испытания для инвестора - чем годами сидеть в просадке.
Когда то в 2012 я зашел по 1600-1700 в золото, а оно упало до 1300-1400.
Молодой был, зеленый. Читал внимательно форум. В частности ломбардщика jabba. Он посоветовал слиться, зафиксить убыток и жить дальше. Что я и сделал в 2013. А так бы до сих пор сидел в просадке, пока кто-то пользовался бы моими деньгами.
Вот так и вы хомки, отдали свое бабло, а кто то купил себе Ламборжини
Иногда лучше зафиксировать убыток, получить опыт и искать другие возможности приумножить бабло.
Разница в том, что по золоту никто свой член на кон не ставил, а по битку у нас гарантия Макаффи. Ждем 1 млн. долл. США за биток, скоро.
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airmax78
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