Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:20

artist_007 написав: Если все так и случится, сам уверую в свой прогноз насчет флета 5500-8200 аж до конца года . Если все так и случится, сам уверую в свой прогноз насчет флета 5500-8200 аж до конца года

Сейчас по обьемам торгов мы находимся на уровне 3000-4000 прошлого года.Но цена в 1.5-2 раза выше, потому что не все хомки сливаются. Но ниче, рынок всех дожмет. Нет более сложного испытания для инвестора - чем годами сидеть в просадке.Когда то в 2012 я зашел по 1600-1700 в золото, а оно упало до 1300-1400.Молодой был, зеленый. Читал внимательно форум. В частности ломбардщика jabba. Он посоветовал слиться, зафиксить убыток и жить дальше. Что я и сделал в 2013. А так бы до сих пор сидел в просадке, пока кто-то пользовался бы моими деньгами.Вот так и вы хомки, отдали свое бабло, а кто то купил себе ЛамборжиниИногда лучше зафиксировать убыток, получить опыт и искать другие возможности приумножить бабло.