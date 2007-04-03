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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 143
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
52
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:35

  artist_007 написав:maza5
Внимательно смотрим на дату!!!
Вангование (перечеркнуто) прогноз производится на дату
22 июня 2019 года
:mrgreen:

Не досмотрел, я указал на 29,06,2018- закрытие полугодичных-5300 :roll:
maza5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:48

  maza5 написав:
  artist_007 написав:maza5
Внимательно смотрим на дату!!!
Вангование (перечеркнуто) прогноз производится на дату
22 июня 2019 года
:mrgreen:

Не досмотрел, я указал на 29,06,2018- закрытие полугодичных-5300 :roll:


Слишком красивая цифра, и слишком предсказуемая (гже-то здесь спрятаны стопы закоренелых лонгистов).
Если все так и случится, сам уверую в свой прогноз насчет флета 5500-8200 аж до конца года :mrgreen: .
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:20

  artist_007 написав:Если все так и случится, сам уверую в свой прогноз насчет флета 5500-8200 аж до конца года :mrgreen: .

Сейчас по обьемам торгов мы находимся на уровне 3000-4000 прошлого года.
Но цена в 1.5-2 раза выше, потому что не все хомки сливаются. Но ниче, рынок всех дожмет. Нет более сложного испытания для инвестора - чем годами сидеть в просадке.

Когда то в 2012 я зашел по 1600-1700 в золото, а оно упало до 1300-1400.
Молодой был, зеленый. Читал внимательно форум. В частности ломбардщика jabba. Он посоветовал слиться, зафиксить убыток и жить дальше. Что я и сделал в 2013. А так бы до сих пор сидел в просадке, пока кто-то пользовался бы моими деньгами.

Вот так и вы хомки, отдали свое бабло, а кто то купил себе Ламборжини :mrgreen:

Иногда лучше зафиксировать убыток, получить опыт и искать другие возможности приумножить бабло.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:16

  Zebra написав:
  artist_007 написав:Если все так и случится, сам уверую в свой прогноз насчет флета 5500-8200 аж до конца года :mrgreen: .

Сейчас по обьемам торгов мы находимся на уровне 3000-4000 прошлого года.
Но цена в 1.5-2 раза выше, потому что не все хомки сливаются. Но ниче, рынок всех дожмет. Нет более сложного испытания для инвестора - чем годами сидеть в просадке.

Когда то в 2012 я зашел по 1600-1700 в золото, а оно упало до 1300-1400.
Молодой был, зеленый. Читал внимательно форум. В частности ломбардщика jabba. Он посоветовал слиться, зафиксить убыток и жить дальше. Что я и сделал в 2013. А так бы до сих пор сидел в просадке, пока кто-то пользовался бы моими деньгами.

Вот так и вы хомки, отдали свое бабло, а кто то купил себе Ламборжини :mrgreen:

Иногда лучше зафиксировать убыток, получить опыт и искать другие возможности приумножить бабло.

Разница в том, что по золоту никто свой член на кон не ставил, а по битку у нас гарантия Макаффи. Ждем 1 млн. долл. США за биток, скоро.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Опа... Щас вроде штурм 6к будет :)
Всё, дно пробито в 0:06 по Киеву. Рекомендуется пристегнуть ремни :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 00:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

2018 год обещал быть годом криптовалют, новой эры в финансовом мире.
На деле кровавая баня из хомячков :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:МакКафи ждет $1 млн, и ничего, у него сотни тысяч верующих подписчиков в твиттере


це той, що обіцяв з'їсти свій член?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:Всё, дно пробито в 0:06 по Киеву


це не пробой, це прокол (або тест)
якщо до понеділа буде <6K тоді шуруємо -1К
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На битфинексе на маржиналке всего 1000 биткоинов, что говорит о большом количестве открытых шортов (обычно 4000-8000). Думаю сейчас будет некоторый шорт сквиз (их вытеснение) перед дальнейшим походом в низ.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 23 чер, 2018 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:31

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moniks
 
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