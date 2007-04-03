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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 143
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
52
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:16

  d_12 написав:
  Zebra написав:МакКафи ждет $1 млн, и ничего, у него сотни тысяч верующих подписчиков в твиттере


це той, що обіцяв з'їсти свій член?

Теперь пытается съехать с темы

https://forklog.com/na-dzhona-makafi-so ... okushenie/
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:05

  greenozon написав:
  Vitaka написав:Всё, дно пробито в 0:06 по Киеву


це не пробой, це прокол (або тест)
якщо до понеділа буде <6K тоді шуруємо -1К


Почему именно до понедельника? Что за дата Х ?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я немного прикупил по $5968.1

остальные ордера расставил ниже - цель как и 2 недели назад продать выше $6000 или закрыться по стопу в безубыток по $6000

а те кто 2 недели назад закупались по 6500 и утвержали что пойдем на 7200 - получайте результат
Zebra
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