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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 чер, 2018 10:16
d_12 написав: Zebra написав:
МакКафи ждет $1 млн, и ничего, у него сотни тысяч верующих подписчиков в твиттере
це той, що обіцяв з'їсти свій член?
Теперь пытается съехать с темыhttps://forklog.com/na-dzhona-makafi-so ... okushenie/
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Zebra
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:05
greenozon написав: Vitaka написав:
Всё, дно пробито в 0:06 по Киеву
це не пробой, це прокол (або тест)
якщо до понеділа буде <6K тоді шуруємо -1К
Почему именно до понедельника? Что за дата Х ?
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Vitaka
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:13
Я немного прикупил по $5968.1
остальные ордера расставил ниже - цель как и 2 недели назад продать выше $6000 или закрыться по стопу в безубыток по $6000
а те кто 2 недели назад закупались по 6500 и утвержали что пойдем на 7200 - получайте результат
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