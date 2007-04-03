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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 чер, 2018 10:16
d_12 написав: Zebra написав:
МакКафи ждет $1 млн, и ничего, у него сотни тысяч верующих подписчиков в твиттере
це той, що обіцяв з'їсти свій член?
Теперь пытается съехать с темыhttps://forklog.com/na-dzhona-makafi-so ... okushenie/
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Zebra
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:05
greenozon написав: Vitaka написав:
Всё, дно пробито в 0:06 по Киеву
це не пробой, це прокол (або тест)
якщо до понеділа буде <6K тоді шуруємо -1К
Почему именно до понедельника? Что за дата Х ?
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Vitaka
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:13
Я немного прикупил по $5968.1 (на 33% котлеты)
остальные ордера расставил ниже - цель как и 2 недели назад продать выше $6000 или закрыться по стопу в безубыток по $6000
а те кто 2 недели назад закупались по 6500 и утвержали что пойдем на 7200 - получайте результат
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Zebra
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Додано: Суб 23 чер, 2018 21:23
в который раз респект зебре)
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Diman
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Додано: Суб 23 чер, 2018 23:12
Diman написав:
в который раз респект зебре)
Да уж. Опыт не пропьешь.
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airmax78
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1
Додано: Нед 24 чер, 2018 08:41
airmax78 написав: Diman написав:
в который раз респект зебре)
Да уж. Опыт не пропьешь.
Да какой опыт, пока спал - вылетел по стопу.
Стадия отчаяния загонит биток значительно ниже.
Про остальной мусор я вообще молчу, многий перестанет существовать.
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Zebra
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Додано: Нед 24 чер, 2018 10:38
Zebra написав: airmax78 написав: Diman написав:
в который раз респект зебре)
Да уж. Опыт не пропьешь.
Да какой опыт, пока спал - вылетел по стопу.
Стадия отчаяния загонит биток значительно ниже.
Про остальной мусор я вообще молчу, многий перестанет существовать.
Так а че не сдали по 6,2к? В 01:00 по Киеву был.
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Vitaka
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Додано: Нед 24 чер, 2018 10:44
Криптоманы ещё немного похайпятся и нисчем останутся (ну разве что десяток умников из миллионов обогатятся)
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Yuri_61
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1
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:46
Vitaka написав:
Так а че не сдали по 6,2к? В 01:00 по Киеву был.
интересна только крупная добыча не менее 20%
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Zebra
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Додано: Нед 24 чер, 2018 10:50
Zebra написав: Vitaka написав:
Так а че не сдали по 6,2к? В 01:00 по Киеву был.
интересна только крупная добыча не менее 20%
Понятно. У меня нервов не хватает дожидаться таких прибылей. Я как вижу +2...5% руки сами тянуться закрыть позицию
Только иногда, когда просплю, сработает ордер выставленный наугад.
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Vitaka
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