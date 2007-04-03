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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1243124412451246

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 144
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
53
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:59

Скоро мой прогноз о дне крипты сбудется.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлень: 840
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:07

  Guineapig написав:Скоро мой прогноз о дне крипты сбудется.


дно крипты даже не зиро, а счета за электичество и сгоревшая видеокарта
:mrgreen:

Когда закончится эта версия МММ?

Криптоманы конечно лучше наркоманов

но всё равно пропащие
Yuri_61
 
Повідомлень: 963
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1
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:12

  Vitaka написав:
  Zebra написав:
  Vitaka написав:Так а че не сдали по 6,2к? В 01:00 по Киеву был.

интересна только крупная добыча не менее 20%


Понятно. У меня нервов не хватает дожидаться таких прибылей. Я как вижу +2...5% руки сами тянуться закрыть позицию :) Только иногда, когда просплю, сработает ордер выставленный наугад.

Я раньше был интрадейщиком, но сейчас уже надоело, много времени отнимает. Хочу сорвать куш 20%
Zebra
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Повідомлень: 5883
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:24

  Yuri_61 написав:
  Guineapig написав:Скоро мой прогноз о дне крипты сбудется.


дно крипты даже не зиро, а счета за электичество и сгоревшая видеокарта
:mrgreen:

Когда закончится эта версия МММ?

Криптоманы конечно лучше наркоманов

но всё равно пропащие

Биткоин рухнул.

2010 — (1 BTC = $0.50)
2011 — (1 BTC= $10)
2012 — (1 BTC =$10)
2013 — (1 BTC= $100)
2014 — (1 BTC= $310)
2015 — (1 BTC= $360)
2016 — (1 BTC= $800)
2017 — (1 BTC= 4000$)
2018 - (1BTC= 6200$)

Биткоин продолжает падать :mrgreen:

ЗЫ. напомню, что на многих биржах в личных кабинетах баланс по крипте рисованный. Может наступить момент, что вам налили дешевых битков..и таких как вы будет много.. и потом вы дружно захотите вывести битки на свой личный кошелек и тогда будет сюрприз :shock:
Холодные кошелки на биржа спецом придумали.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:а те кто 2 недели назад закупались по 6500 и утвержали что пойдем на 7200 - получайте результат

те кто ещё не слился мечтают закрыться в Ø,
после того как они это сделают, цена пойдёт выше, imho

  Yuri_61 написав:дно крипты даже не зиро, а счета за электичество и сгоревшая видеокарта
:mrgreen:

учитывая что крипта чисто виртуальная "валюта", не удивлюсь если в итоге её загонят ниже нуля,
как вам вариант?:
"Вы купили биткоин по 0.05$, сейчас он стоит - (минус) 10к, доплатите пожалуйста 9999,95$" :shock:
bred
 
Повідомлень: 120
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