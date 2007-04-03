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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:59
Скоро мой прогноз о дне крипты сбудется.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Guineapig
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Додано: Нед 24 чер, 2018 11:07
Guineapig написав:
Скоро мой прогноз о дне крипты сбудется.
дно крипты даже не зиро, а счета за электичество и сгоревшая видеокарта
Когда закончится эта версия МММ?
Криптоманы конечно лучше наркоманов
но всё равно пропащие
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Yuri_61
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Додано: Нед 24 чер, 2018 11:12
Vitaka написав: Zebra написав: Vitaka написав:
Так а че не сдали по 6,2к? В 01:00 по Киеву был.
интересна только крупная добыча не менее 20%
Понятно. У меня нервов не хватает дожидаться таких прибылей. Я как вижу +2...5% руки сами тянуться закрыть позицию
Только иногда, когда просплю, сработает ордер выставленный наугад.
Я раньше был интрадейщиком, но сейчас уже надоело, много времени отнимает. Хочу сорвать куш 20%
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Zebra
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Додано: Нед 24 чер, 2018 11:24
Yuri_61 написав: Guineapig написав:
Скоро мой прогноз о дне крипты сбудется.
дно крипты даже не зиро, а счета за электичество и сгоревшая видеокарта
Когда закончится эта версия МММ?
Криптоманы конечно лучше наркоманов
но всё равно пропащие
Биткоин рухнул.
2010 — (1 BTC = $0.50)
2011 — (1 BTC= $10)
2012 — (1 BTC =$10)
2013 — (1 BTC= $100)
2014 — (1 BTC= $310)
2015 — (1 BTC= $360)
2016 — (1 BTC= $800)
2017 — (1 BTC= 4000$)
2018 - (1BTC= 6200$)
Биткоин продолжает падать
ЗЫ. напомню, что на многих биржах в личных кабинетах баланс по крипте рисованный. Может наступить момент, что вам налили дешевых битков..и таких как вы будет много.. и потом вы дружно захотите вывести битки на свой личный кошелек и тогда будет сюрприз
Холодные кошелки на биржа спецом придумали.
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maza5
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Додано: Нед 24 чер, 2018 11:36
Zebra написав:
а те кто 2 недели назад закупались по 6500 и утвержали что пойдем на 7200 - получайте результат
те кто ещё не слился мечтают закрыться в Ø,
после того как они это сделают, цена пойдёт выше, imho
Yuri_61 написав:
дно крипты даже не зиро, а счета за электичество и сгоревшая видеокарта
учитывая что крипта чисто виртуальная "валюта", не удивлюсь если в итоге её загонят ниже нуля, как вам вариант?:
"Вы купили биткоин по 0.05$, сейчас он стоит - (минус) 10к, доплатите пожалуйста 9999,95$"
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bred
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Zebra
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Додано: Нед 24 чер, 2018 13:54
о, опять набежали свидетели МММ, не рановато?
хорошо летим, только заходить уже нечем
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barabass
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Додано: Нед 24 чер, 2018 14:04
barabass написав:
о, опять набежали свидетели МММ, не рановато?
хорошо летим, только заходить уже нечем
аналогічно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 24 чер, 2018 14:06
Для меня сейчас крипта не МММ, а быстрый, выгодный и пока легальный обмен гривны на доллар не выходя из дома и страховка от девальвации гривны.
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Jorik
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Додано: Нед 24 чер, 2018 14:35
barabass написав:
хорошо летим, только заходить уже нечем
возьмите кредит, цены ж халява
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Zebra
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