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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 14:39
barabass написав:
о, опять набежали свидетели МММ, не рановато?
хорошо летим, только заходить уже нечем
надеюсь все уже продали, знаете что такое шорт сквиз?
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