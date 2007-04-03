|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 14:39
barabass написав:
о, опять набежали свидетели МММ, не рановато?
хорошо летим, только заходить уже нечем
надеюсь все уже продали, знаете что такое шорт сквиз?
-
bred
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 19.07.12
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:13
Jorik написав:
Для меня сейчас крипта не МММ, а быстрый, выгодный и пока легальный обмен гривны на доллар не выходя из дома и страховка от девальвации гривны.
Страшно подумать куда вы вставляете палец, когда надо быстро ухо почесать
а обменивать в п24 не пробовали, если лень из дому выходить?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7715
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:19
Stringer написав: Jorik написав:
Для меня сейчас крипта не МММ, а быстрый, выгодный и пока легальный обмен гривны на доллар не выходя из дома и страховка от девальвации гривны.
Страшно подумать куда вы вставляете палец, когда надо быстро ухо почесать
а обменивать в п24 не пробовали, если лень из дому выходить?
В П24 уже давно нельзя купить валюту.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 633
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:20
Stringer написав:
а обменивать в п24 не пробовали
вроді прикрили цю лавочку... досить давно
як ІВК утік
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2322
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:28
ну да ну да... ну все равно отмазка про быстрый обмен так себе
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7715
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:34
Stringer написав: Jorik написав:
Для меня сейчас крипта не МММ, а быстрый, выгодный и пока легальный обмен гривны на доллар не выходя из дома и страховка от девальвации гривны.
Страшно подумать куда вы вставляете палец, когда надо быстро ухо почесать
а обменивать в п24 не пробовали, если лень из дому выходить?
А вы давно пробовали? Притом, через крипту не теряеш на обмене, а еще и зарабатываеш.
-
Jorik
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:44
Stringer написав:
ну да ну да... ну все равно отмазка про быстрый обмен так себе
Есть такая проблема. Но есть крипта, которая ходит быстро. А риск снижения стоимости можно компенсировать арбитражным шортом(см. посты Зебры)
-
Jorik
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:55
Jorik написав: Stringer написав: Jorik написав:
Для меня сейчас крипта не МММ, а быстрый, выгодный и пока легальный обмен гривны на доллар не выходя из дома и страховка от девальвации гривны.
Страшно подумать куда вы вставляете палец, когда надо быстро ухо почесать
а обменивать в п24 не пробовали, если лень из дому выходить?
А вы давно пробовали? Притом, через крипту не теряеш на обмене, а еще и зарабатываеш.
и каким интересно образом доллар попадает к вам в руки?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7715
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:03
Jorik написав:Для меня сейчас крипта не МММ, а быстрый, выгодный и пока легальный обмен гривны на доллар не выходя из дома и страховка от девальвации гривны.
В 2017 пользовал такую схему, был выгодный, не выходя из дома, но не сказать чтобы быстрый способ.
А сейчас каким образом? Если напрямую с биржи - с какой это ещё можно вывести именно доллар в Украину? Если добавлять в цепочку обменки - выгодность мигом исчезает.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21082
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4675 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:04
Мне наличный доллар не нужен, нужна гривна, но я не хочу терять на осенней девальвации. А вообще, люди через cex.io выводят, возможно кто-то через битфайнекс.
-
Jorik
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|52402
|165734704
|
|
|6287
|1331436
|
|
|38
|37663
|
|