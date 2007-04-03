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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1245124612471248>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 144
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
53
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 14:39

  barabass написав:о, опять набежали свидетели МММ, не рановато?
хорошо летим, только заходить уже нечем

надеюсь все уже продали, знаете что такое шорт сквиз?
bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:13

  Jorik написав:Для меня сейчас крипта не МММ, а быстрый, выгодный и пока легальный обмен гривны на доллар не выходя из дома и страховка от девальвации гривны.

Страшно подумать куда вы вставляете палец, когда надо быстро ухо почесать :mrgreen:
а обменивать в п24 не пробовали, если лень из дому выходить?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:19

  Stringer написав:
  Jorik написав:Для меня сейчас крипта не МММ, а быстрый, выгодный и пока легальный обмен гривны на доллар не выходя из дома и страховка от девальвации гривны.

Страшно подумать куда вы вставляете палец, когда надо быстро ухо почесать :mrgreen:
а обменивать в п24 не пробовали, если лень из дому выходить?

В П24 уже давно нельзя купить валюту.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Stringer написав:а обменивать в п24 не пробовали

вроді прикрили цю лавочку... досить давно
як ІВК утік
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ну да ну да... ну все равно отмазка про быстрый обмен так себе
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:34

  Stringer написав:
  Jorik написав:Для меня сейчас крипта не МММ, а быстрый, выгодный и пока легальный обмен гривны на доллар не выходя из дома и страховка от девальвации гривны.

Страшно подумать куда вы вставляете палец, когда надо быстро ухо почесать :mrgreen:
а обменивать в п24 не пробовали, если лень из дому выходить?

А вы давно пробовали? Притом, через крипту не теряеш на обмене, а еще и зарабатываеш.
Jorik
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:44

Криптовалюты , рынок криптовалют

  Stringer написав:ну да ну да... ну все равно отмазка про быстрый обмен так себе

Есть такая проблема. Но есть крипта, которая ходит быстро. А риск снижения стоимости можно компенсировать арбитражным шортом(см. посты Зебры)
Jorik
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:55

  Jorik написав:
  Stringer написав:
  Jorik написав:Для меня сейчас крипта не МММ, а быстрый, выгодный и пока легальный обмен гривны на доллар не выходя из дома и страховка от девальвации гривны.

Страшно подумать куда вы вставляете палец, когда надо быстро ухо почесать :mrgreen:
а обменивать в п24 не пробовали, если лень из дому выходить?

А вы давно пробовали? Притом, через крипту не теряеш на обмене, а еще и зарабатываеш.
и каким интересно образом доллар попадает к вам в руки?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Jorik написав:Для меня сейчас крипта не МММ, а быстрый, выгодный и пока легальный обмен гривны на доллар не выходя из дома и страховка от девальвации гривны.
В 2017 пользовал такую схему, был выгодный, не выходя из дома, но не сказать чтобы быстрый способ.
А сейчас каким образом? Если напрямую с биржи - с какой это ещё можно вывести именно доллар в Украину? Если добавлять в цепочку обменки - выгодность мигом исчезает.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:04

Мне наличный доллар не нужен, нужна гривна, но я не хочу терять на осенней девальвации. А вообще, люди через cex.io выводят, возможно кто-то через битфайнекс.
Jorik
 
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