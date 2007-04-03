|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:25
Только, вылетевшие по стопу на 6000, заметили отскок и решили усредниться, как их снова чутка побрили
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 6993
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 1645 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:06
Jorik написав:
А вообще, люди через cex.io выводят, возможно кто-то через битфайнекс.
це типу свіфта на свій власний валютний рахунок?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2324
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|52405
|165736284
|
Нед 24 чер, 2018 19:31
ЛАД
|
|6287
|1331454
|
|
|38
|37663
|
|