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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:25
Только, вылетевшие по стопу на 6000, заметили отскок и решили усредниться, как их снова чутка побрили
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antey1969
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:06
Jorik написав:
А вообще, люди через cex.io выводят, возможно кто-то через битфайнекс.
це типу свіфта на свій власний валютний рахунок?
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greenozon
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:20
greenozon написав: Jorik написав:
А вообще, люди через cex.io выводят, возможно кто-то через битфайнекс.
це типу свіфта на свій власний валютний рахунок?
Вся инфо, есть на этих биржах.
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Jorik
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:53
Jorik написав:Мне наличный доллар не нужен, нужна гривна, но я не хочу терять на осенней девальвации. А вообще, люди через cex.io выводят, возможно кто-то через битфайнекс.
cex.io банит счёт при сколько нибудь серьезной активности.
Так как вы конкретно не теряете на девальвации? Сидеть в крипте может быть в разы убыточные чем в гривне, usdt - большие потери при выводе с бирж и обмене
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Faceless
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