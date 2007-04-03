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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:25
Только, вылетевшие по стопу на 6000, заметили отскок и решили усредниться, как их снова чутка побрили
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
це типу свіфта на свій власний валютний рахунок?
+50грн !
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Додано: Нед 24 чер, 2018 19:20
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
cex.io банит счёт при сколько нибудь серьезной активности.
Так как вы конкретно не теряете на девальвации? Сидеть в крипте может быть в разы убыточные чем в гривне, usdt - большие потери при выводе с бирж и обмене
Додано: Нед 24 чер, 2018 22:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
попытка № 2
Сработали ордера по ценам 5868.1 - 5811.1 - 5768.1
итого 3 биточка
стоп в безубыток на 5999.9
Додано: Нед 24 чер, 2018 23:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А что там по эосу слышно? Подтянулся вроде.
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