|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 17:25
Только, вылетевшие по стопу на 6000, заметили отскок и решили усредниться, как их снова чутка побрили
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
це типу свіфта на свій власний валютний рахунок?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:20
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
cex.io банит счёт при сколько нибудь серьезной активности.
Так как вы конкретно не теряете на девальвации? Сидеть в крипте может быть в разы убыточные чем в гривне, usdt - большие потери при выводе с бирж и обмене
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Может вы не поняли, но доллар я не вывожу. А гривну, как и все, через куну, при необходимости. Зебра в начале 18го 50штук в долл. экв. вывел (так писал).
Додано: Нед 24 чер, 2018 22:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
попытка № 2
Сработали ордера по ценам 5868.1 - 5811.1 - 5768.1
итого 3 биточка
стоп в безубыток на 5999.9
Додано: Нед 24 чер, 2018 23:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А что там по эосу слышно? Подтянулся вроде.
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:07
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:12
Блииин, а я и не знал чем это я с прошлой осени занимаюсь. Оказывается, это я доллары онлайн покупаю... покупаю, покупаю, покупаю... но не забираю, храню в обменке
Отак просто навскидку в экселе если прикинуть вчера-сёдня, то на круге грн-куна-рип-цекс-уе (30мин) выходит потеря порядка 300грн на 10000грн.. да я и за 50грн уже в кантор лучше сбегаю
да ещё у цекса последнее время накакой оборот, небойсь вывод на карту нуна будет ждать по полдня, да и Украину они ну ооочень любят
Кстати, если в цексе картой не пользовались более месяца, то нуна типа подтвердить её актуальность, закинув с неё на депо не менее 20уе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:53
в янване-феврале вывести было не проблема
сейчас конечно уже не та ликвидность, но на куне на закупку иногда ставят крупные ордера что по эфиру, что по битку по рыночным ценам в пределах 0.5 млн - 1 млн грн
|