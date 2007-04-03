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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1246124712481249>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 144
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
53
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:25

Только, вылетевшие по стопу на 6000, заметили отскок и решили усредниться, как их снова чутка побрили
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Jorik написав:А вообще, люди через cex.io выводят, возможно кто-то через битфайнекс.


це типу свіфта на свій власний валютний рахунок?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:20

  greenozon написав:
  Jorik написав:А вообще, люди через cex.io выводят, возможно кто-то через битфайнекс.


це типу свіфта на свій власний валютний рахунок?

Вся инфо, есть на этих биржах.
Jorik
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Jorik написав:Мне наличный доллар не нужен, нужна гривна, но я не хочу терять на осенней девальвации. А вообще, люди через cex.io выводят, возможно кто-то через битфайнекс.


cex.io банит счёт при сколько нибудь серьезной активности.
Так как вы конкретно не теряете на девальвации? Сидеть в крипте может быть в разы убыточные чем в гривне, usdt - большие потери при выводе с бирж и обмене
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Может вы не поняли, но доллар я не вывожу. А гривну, как и все, через куну, при необходимости. Зебра в начале 18го 50штук в долл. экв. вывел (так писал).
Jorik
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

попытка № 2

Сработали ордера по ценам 5868.1 - 5811.1 - 5768.1
итого 3 биточка

стоп в безубыток на 5999.9
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 23:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А что там по эосу слышно? Подтянулся вроде.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:07

  Jorik написав:Может вы не поняли, но доллар я не вывожу. А гривну, как и все, через куну, при необходимости. Зебра в начале 18го 50штук в долл. экв. вывел (так писал).

Вот и вы сначала выведите, а потом уже будете втирать про "быстроту и легальность обмена"
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:12

  Stringer написав:
  Jorik написав:Может вы не поняли, но доллар я не вывожу. А гривну, как и все, через куну, при необходимости. Зебра в начале 18го 50штук в долл. экв. вывел (так писал).

Вот и вы сначала выведите, а потом уже будете втирать про "быстроту и легальность обмена"

Блииин, а я и не знал чем это я с прошлой осени занимаюсь. Оказывается, это я доллары онлайн покупаю... покупаю, покупаю, покупаю... но не забираю, храню в обменке :) :)
Отак просто навскидку в экселе если прикинуть вчера-сёдня, то на круге грн-куна-рип-цекс-уе (30мин) выходит потеря порядка 300грн на 10000грн.. да я и за 50грн уже в кантор лучше сбегаю :)
да ещё у цекса последнее время накакой оборот, небойсь вывод на карту нуна будет ждать по полдня, да и Украину они ну ооочень любят :(
Кстати, если в цексе картой не пользовались более месяца, то нуна типа подтвердить её актуальность, закинув с неё на депо не менее 20уе :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:53

  Stringer написав:
  Jorik написав:Может вы не поняли, но доллар я не вывожу. А гривну, как и все, через куну, при необходимости. Зебра в начале 18го 50штук в долл. экв. вывел (так писал).

Вот и вы сначала выведите, а потом уже будете втирать про "быстроту и легальность обмена"

в янване-феврале вывести было не проблема
сейчас конечно уже не та ликвидность, но на куне на закупку иногда ставят крупные ордера что по эфиру, что по битку по рыночным ценам в пределах 0.5 млн - 1 млн грн
Zebra
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