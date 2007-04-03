Додано: Пон 25 чер, 2018 11:12

Stringer написав: Jorik написав: Может вы не поняли, но доллар я не вывожу. А гривну, как и все, через куну, при необходимости. Зебра в начале 18го 50штук в долл. экв. вывел (так писал). Может вы не поняли, но доллар я не вывожу. А гривну, как и все, через куну, при необходимости. Зебра в начале 18го 50штук в долл. экв. вывел (так писал).

Вот и вы сначала выведите, а потом уже будете втирать про "быстроту и легальность обмена" Вот и вы сначала выведите, а потом уже будете втирать про "быстроту и легальность обмена"

закинув с неё

Блииин, а я и не знал чем это я с прошлой осени занимаюсь. Оказывается, это я доллары онлайн покупаю... покупаю, покупаю, покупаю... но не забираю, храню в обменкеОтак просто навскидку в экселе если прикинуть вчера-сёдня, то на круге грн-куна-рип-цекс-уе (30мин) выходит потеря порядка 300грн на 10000грн.. да я и за 50грн уже в кантор лучше сбегаюда ещё у цекса последнее время накакой оборот, небойсь вывод на карту нуна будет ждать по полдня, да и Украину они ну ооочень любятКстати, если в цексе картой не пользовались более месяца, то нуна типа подтвердить её актуальность,на депо не менее 20уе