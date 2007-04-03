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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1246124712481249

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 144
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
53
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:59

  Jorik написав:Может вы не поняли, но доллар я не вывожу. А гривну, как и все, через куну, при необходимости. Зебра в начале 18го 50штук в долл. экв. вывел (так писал).

Тогда я вас разочарую, но никакого быстрого и выгодного обмена на доллар нет. Получаете или огромные риски влететь на девальвации крипты (по сравнению с которой и гривна покажется тихой гаванью) или пересидеть в USDT (стремно, но +/- почти как в долларе), но это не доллар.
Гривну через куну - с ее ликвидностью и с уровнем цен это актуально только для небольших сумм + потери на разнице курсов на бирже, где за USDT можно купить крипту по рыночной цене и курсу укрбирж + потери на межбиржевой перевод + потери на вывод - не факт что вообще есть смысл
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

гонять крипту лучше через лайт
barabass
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