Jorik написав:Может вы не поняли, но доллар я не вывожу. А гривну, как и все, через куну, при необходимости. Зебра в начале 18го 50штук в долл. экв. вывел (так писал).
Тогда я вас разочарую, но никакого быстрого и выгодного обмена на доллар нет. Получаете или огромные риски влететь на девальвации крипты (по сравнению с которой и гривна покажется тихой гаванью) или пересидеть в USDT (стремно, но +/- почти как в долларе), но это не доллар. Гривну через куну - с ее ликвидностью и с уровнем цен это актуально только для небольших сумм + потери на разнице курсов на бирже, где за USDT можно купить крипту по рыночной цене и курсу укрбирж + потери на межбиржевой перевод + потери на вывод - не факт что вообще есть смысл