Jorik написав:Может вы не поняли, но доллар я не вывожу. А гривну, как и все, через куну, при необходимости. Зебра в начале 18го 50штук в долл. экв. вывел (так писал).
Тогда я вас разочарую, но никакого быстрого и выгодного обмена на доллар нет. Получаете или огромные риски влететь на девальвации крипты (по сравнению с которой и гривна покажется тихой гаванью) или пересидеть в USDT (стремно, но +/- почти как в долларе), но это не доллар. Гривну через куну - с ее ликвидностью и с уровнем цен это актуально только для небольших сумм + потери на разнице курсов на бирже, где за USDT можно купить крипту по рыночной цене и курсу укрбирж + потери на межбиржевой перевод + потери на вывод - не факт что вообще есть смысл
Кукл засветился по полной. Мало того, что после транзакции на 30 кошелей условленной суммы в битках меняется курс, так еще и хорошо видно, где кукл дал импульс пролива, рассчитывая на паниксейл и тузехелл. Рынок не продавился, после чего кукл тут же выкупил остатки своих же пролитых объемов, но не дал закрепиться выше 6400. Обозначился красиво. Рисуется картина следующая: 1. Кукл продавливает рынок до определенных обозначенных одному ему известных целей, с которых будет откуп. 2. Кукл засветил ограниченность своего ресурса, иначе бы не последовало откупа.Кукл боится пролить лишний биток и остатки подбирает, значит, это не ворованные с бирж битки, или их остаток не позволяет делать большие резкие движения. 3. Рынок категорически не хочет идти ниже 6000, хотя кукл давит, как товарный состав. На рынке практически не осталось продавцов, но кукл изощряется всеми методами вызвать паник селл и фазу отчаяния среди ходлеров и майнеров. 4. Криптопейджинг реально работает, и это видят все. Поэтому ММ в ситуации, когда его движения могут быть скопированы, отслежены и повторены. А это сильно снижает поле для маневра.Каждый следующий пролив слабее предыдущего. Кит тоже измотан и ему нужно больше сил, чтобы давить рынок, еще и попутно стряхивая тех, кто неизбежно будет давить ему на хвост. Клин неизбежно сужается и растягивается, никто не хочет сдавать позиции. Так что Зебра пока подождет Будет еще несколько попыток резким проливом вызвать фазу отчаяния. Но если и эти попытки провалятся, у медведей просто не останется ресурса, а выход за границы треугольника вверх может вызвать появление объемов на покупку. Так что - пока флет в пределах медвежьего канала. И самое интересное после 29 июня. Ятакдумаю (С) ИМХО
barabass написав:я вот думаю что ТА умирает, а на его смену приходит СА - социальный анализ, анализ настроений, влияние на настроения. и вот с помощью него рисуются картинки из ТА
народ все еще ждет туземуна, вот с середины лета или с осени начнется, пока такие настроения есть будет падать и если пейджинг засветился, в след раз его используют против хомяков
Вы всерьез думаете, что есть некий объединенный криптокукл, которому беспрепятственно дадут БЕСКОНЕЧНО манипулировать рынком? Это не совок, в котором маршируют под дудку, глобальное общество построено на системе рычагов и противовесов.Любой манипулятор рано или поздно будет изобличен и обезврежен, и ему придется либо играть по правилам, либо выдумывать новые способы стрижки, которые тоже рано или поздно найдут и обезвредят. Ну, и, во-первых, не все ждут туземуна - думаете, мало на планете Земля Зебр, которые ждут тузехелл? Ошибаетесь! На тузехелл заработать легче, чем на туземун, поэтому большинство как раз ждет тузехелл, я думаю. И не устаю повторять - хомяки давно вне рынка. Кто слился, кто в тезере. Для меня признаком тузехелла будет являться как раз негатив по тезеру. А то, что сейчас - просто потуги манипулятора вытрясти актив из ходлеров, майнеров и несгибаемых трейдеров. Но этот ресурс тоже не бесконечен.