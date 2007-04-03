Додано: Вів 26 чер, 2018 09:41

Кукл засветился по полной.Мало того, что после транзакции на 30 кошелей условленной суммы в битках меняется курс, так еще и хорошо видно, где кукл дал импульс пролива, рассчитывая на паниксейл и тузехелл. Рынок не продавился, после чего кукл тут же выкупил остатки своих же пролитых объемов, но не дал закрепиться выше 6400.Обозначился красиво.Рисуется картина следующая:1. Кукл продавливает рынок до определенных обозначенных одному ему известных целей, с которых будет откуп.2. Кукл засветил ограниченность своего ресурса, иначе бы не последовало откупа.Кукл боится пролить лишний биток и остатки подбирает, значит, это не ворованные с бирж битки, или их остаток не позволяет делать большие резкие движения.3. Рынок категорически не хочет идти ниже 6000, хотя кукл давит, как товарный состав.На рынке практически не осталось продавцов, но кукл изощряется всеми методами вызвать паник селл и фазу отчаяния среди ходлеров и майнеров.4. Криптопейджинг реально работает, и это видят все. Поэтому ММ в ситуации, когда его движения могут быть скопированы, отслежены и повторены. А это сильно снижает поле для маневра.Каждый следующий пролив слабее предыдущего.Кит тоже измотан и ему нужно больше сил, чтобы давить рынок, еще и попутно стряхивая тех, кто неизбежно будет давить ему на хвост.Клин неизбежно сужается и растягивается, никто не хочет сдавать позиции.Так что Зебра пока подождетБудет еще несколько попыток резким проливом вызвать фазу отчаяния.Но если и эти попытки провалятся, у медведей просто не останется ресурса, а выход за границы треугольника вверх может вызвать появление объемов на покупку.Так что - пока флет в пределах медвежьего канала. И самое интересное после 29 июня.Ятакдумаю (С) ИМХО