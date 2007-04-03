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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1247124812491250

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 144
1) $6250 і вище
24%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
53
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

artist_007, касательно слабого манипулятора... Возможно, манипулятор не такой и слабый? Просто на данный момент он хочет, чтобы о нем так думали? До 29-го ещё можно десять раз пролить.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:21

  artist_007 написав:На рынке практически не осталось продавцов, но кукл изощряется всеми методами вызвать паник селл и фазу отчаяния среди ходлеров и майнеров.

Точно!
На рынке крипты остались сплошь покупатели - гребут на все. Даже суровые майнеры затаились и принципиально не сдают на хлебушек. Падает только из-за вредного кукла, который изгаляется как может, рубя сук под собой.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:25

8)
  antey1969 написав:
  artist_007 написав:На рынке практически не осталось продавцов, но кукл изощряется всеми методами вызвать паник селл и фазу отчаяния среди ходлеров и майнеров.

Точно!
На рынке крипты остались сплошь покупатели - гребут на все. Даже суровые майнеры затаились и принципиально не сдают на хлебушек. Падает только из-за вредного кукла, который изгаляется как может, рубя сук под собой.

Хомяк не понимает, что хайп закончился, деньги на усреднение тоже, догрызаем остатки ихнего бабла.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:31

  Zebra написав:8)
  antey1969 написав:
  artist_007 написав:На рынке практически не осталось продавцов, но кукл изощряется всеми методами вызвать паник селл и фазу отчаяния среди ходлеров и майнеров.

Точно!
На рынке крипты остались сплошь покупатели - гребут на все. Даже суровые майнеры затаились и принципиально не сдают на хлебушек. Падает только из-за вредного кукла, который изгаляется как может, рубя сук под собой.

Хомяк не понимает, что хайп закончился, деньги на усреднение тоже, догрызаем остатки ихнего бабла.

Деньги кукла будут править балом. Как только захватит 100% рынка - сразу туземун.
Хомяки со слезами на глазах понесут гордому куклу свои ошметки остатков шерсти и раскаются, но будет поздно.
И лишь матерые холдеры, со стальными балабонами будут взирать с презрением на шевеление жалких тушек у себя под ногами. Ибо горе неверным!
antey1969
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