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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:20
artist_007, касательно слабого манипулятора... Возможно, манипулятор не такой и слабый? Просто на данный момент он хочет, чтобы о нем так думали? До 29-го ещё можно десять раз пролить.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:21
artist_007 написав:
На рынке практически не осталось продавцов, но кукл изощряется всеми методами вызвать паник селл и фазу отчаяния среди ходлеров и майнеров.
Точно!
На рынке крипты остались сплошь покупатели - гребут на все. Даже суровые майнеры затаились и принципиально не сдают на хлебушек. Падает только из-за вредного кукла, который изгаляется как может, рубя сук под собой.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:25
antey1969 написав: artist_007 написав:
На рынке практически не осталось продавцов, но кукл изощряется всеми методами вызвать паник селл и фазу отчаяния среди ходлеров и майнеров.
Точно!
На рынке крипты остались сплошь покупатели - гребут на все. Даже суровые майнеры затаились и принципиально не сдают на хлебушек. Падает только из-за вредного кукла, который изгаляется как может, рубя сук под собой.
Хомяк не понимает, что хайп закончился, деньги на усреднение тоже, догрызаем остатки ихнего бабла.
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Zebra
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:31
Zebra написав:
8)
antey1969 написав: artist_007 написав:
На рынке практически не осталось продавцов, но кукл изощряется всеми методами вызвать паник селл и фазу отчаяния среди ходлеров и майнеров.
Точно!
На рынке крипты остались сплошь покупатели - гребут на все. Даже суровые майнеры затаились и принципиально не сдают на хлебушек. Падает только из-за вредного кукла, который изгаляется как может, рубя сук под собой.
Хомяк не понимает, что хайп закончился, деньги на усреднение тоже, догрызаем остатки ихнего бабла.
Деньги кукла будут править балом. Как только захватит 100% рынка - сразу туземун.
Хомяки со слезами на глазах понесут гордому куклу свои ошметки остатков шерсти и раскаются, но будет поздно.
И лишь матерые холдеры, со стальными балабонами будут взирать с презрением на шевеление жалких тушек у себя под ногами. Ибо горе неверным!
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:46
Zebra написав:
8)
antey1969 написав: artist_007 написав:
На рынке практически не осталось продавцов, но кукл изощряется всеми методами вызвать паник селл и фазу отчаяния среди ходлеров и майнеров.
Точно!
На рынке крипты остались сплошь покупатели - гребут на все. Даже суровые майнеры затаились и принципиально не сдают на хлебушек. Падает только из-за вредного кукла, который изгаляется как может, рубя сук под собой.
Хомяк не понимает, что хайп закончился, деньги на усреднение тоже, догрызаем остатки ихнего бабла.
покупать как раз нужно когда тихо, а не на хайпе
как только пойдет хайп и цена взлетит раз в 5, хомяк опять понесет свое бабло
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barabass
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:59
barabass написав:
покупать как раз нужно когда тихо, а не на хайпе
как только пойдет хайп и цена взлетит раз в 5, хомяк опять понесет свое бабло
а сейчас разве тихо? до тихо еще как минимум годик, когда биточек будет за радость за 2000-2500 продать
и то если от него не станут отказываться из за Bitmain
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:59
Вы уже как МММщики тут. Ждете лоха-хомяка, а его все нет. Зато у самих акций полный рукав!
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:04
barabass написав:
покупать как раз нужно когда тихо, а не на хайпе
как только пойдет хайп и цена взлетит раз в 5, хомяк опять понесет свое бабло
Точно!
Предыдущая стрижка на хомку совсем не повлияла. Да и сколько ее было то, той шерсти? Дождется в 5 раз - и опять понесет. Держать, однозначно, не смотря на предательский звон нержавейки в районе клиренса
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:13
Zebra написав: barabass написав:
покупать как раз нужно когда тихо, а не на хайпе
как только пойдет хайп и цена взлетит раз в 5, хомяк опять понесет свое бабло
а сейчас разве тихо? до тихо еще как минимум годик, когда биточек будет за радость за 2000-2500 продать
и то если от него не станут отказываться из за Bitmain
квантовый комп слил, последняя надежда на битмайн
у монеры вроде есть защита от асиков в виде изменяющегося алгоритма, что мешает такое же к битку прикрутить
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barabass
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