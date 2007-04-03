Сброс асиков в пропасть будет последним годом битка. У меня стойкое убеждение, что в прошлогоднем пампе производители оборудования сыграли далеко не самую последнюю роль.
Думаю, осенью все же сделают попытку разогреть рынок, а там, как пойдет.
Но до цифры в 19000 однозначно похода не будет.
До 19 дошли на сверхположительном новостном фоне в течение года и заначках молодежи. Новостной фон сейчас - увы и ах, да и побритая масса случайных ходоков за криптой во второй раз в нее не полезет.
Разрекламированная "валюта будущего" на поверку оказалась обычным высоковолатильным инструментом для трейдеров, на этот раз абсолютно виртуальным. У нее есть шанс повторить успех только в случае трансформации во что-нибудь более-менее востребованное.