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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1248124912501251

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 145
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:26

  barabass написав:квантовый комп слил, последняя надежда на битмайн

у монеры вроде есть защита от асиков в виде изменяющегося алгоритма, что мешает такое же к битку прикрутить

Сброс асиков в пропасть будет последним годом битка. У меня стойкое убеждение, что в прошлогоднем пампе производители оборудования сыграли далеко не самую последнюю роль.
Думаю, осенью все же сделают попытку разогреть рынок, а там, как пойдет.
Но до цифры в 19000 однозначно похода не будет.
До 19 дошли на сверхположительном новостном фоне в течение года и заначках молодежи. Новостной фон сейчас - увы и ах, да и побритая масса случайных ходоков за криптой во второй раз в нее не полезет.
Разрекламированная "валюта будущего" на поверку оказалась обычным высоковолатильным инструментом для трейдеров, на этот раз абсолютно виртуальным. У нее есть шанс повторить успех только в случае трансформации во что-нибудь более-менее востребованное.
antey1969
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