barabass написав:квантовый комп слил, последняя надежда на битмайн
у монеры вроде есть защита от асиков в виде изменяющегося алгоритма, что мешает такое же к битку прикрутить
Сброс асиков в пропасть будет последним годом битка. У меня стойкое убеждение, что в прошлогоднем пампе производители оборудования сыграли далеко не самую последнюю роль. Думаю, осенью все же сделают попытку разогреть рынок, а там, как пойдет. Но до цифры в 19000 однозначно похода не будет. До 19 дошли на сверхположительном новостном фоне в течение года и заначках молодежи. Новостной фон сейчас - увы и ах, да и побритая масса случайных ходоков за криптой во второй раз в нее не полезет. Разрекламированная "валюта будущего" на поверку оказалась обычным высоковолатильным инструментом для трейдеров, на этот раз абсолютно виртуальным. У нее есть шанс повторить успех только в случае трансформации во что-нибудь более-менее востребованное.
Vitaka написав:artist_007, касательно слабого манипулятора... Возможно, манипулятор не такой и слабый? Просто на данный момент он хочет, чтобы о нем так думали? До 29-го ещё можно десять раз пролить.
Блин. ДЕ Я ПИСАЛ,ЧТО МАНИПУЛЯТОР СЛАБЫЙ??? Я написал "манипулятор показал ограниченность своего ресурса". Толкает импульсами, но остатки после неудач подбирает. Что это значит? Это значит, что ему неинтересен слив битка как таковой. Его интересует движение к уровням, которые обозначены в его стратегии. Но так как ему ниже уйти не дают, ему приходится частично закупаться на уровнях, что доступны, накапливая ресурс для следующих проливов.Но это очень мало, потому что рынок умер и сдают только на хлебушек или сидят в тезере. Отсюда и горизонтальные полосы. Самое лучшее время для проливов - перед закрытием фьючерсов. Обычно это случается за 2-3 дня до закрытия, но в этот раз началось раньше. В надежде пробить сильное сопротивление 6000, и, вполне возможно, продавить и 5500. Цель не достигнута. Но есть еще 2 дня, в которые это может произойти. Посмотрим, есть ли у кукла ресурс.
artist_007 Мне кажется, все гораздо проще и нет никакого вселенского заговора кукла. Кто-то мощный или группа договорившихся кто-т имеет инсайд с бирж по стопам и играет ситуативно - вынося то лонгеров, то шортистов. Скубут понемногу, но постоянно и методично. Так как рынок падающий, мы имеем понижающийся график.
antey1969 написав:artist_007 Мне кажется, все гораздо проще и нет никакого вселенского заговора кукла. Кто-то мощный или группа договорившихся кто-т имеет инсайд с бирж по стопам и играет ситуативно - вынося то лонгеров, то шортистов. Скубут понемногу, но постоянно и методично. Так как рынок падающий, мы имеем понижающийся график.
Да это то же самое, о чем и я говорю. Кукл - это собирательное название ММ - маркет мейкера. А один он, или несколько - не суть важно. Система криптопейджинга придумана для согласованности действий. А для того, чтобы постоянно стричь шортистов или лонгистов, нужно задавать импульс направления движения. А для того, чтобы задавать импульс направления движения, нужно лить или скупать реальный биток. И он все равно не бесконечен. Кроме того, Ваш подход имеет один изъян - повторяемые движения изучаются, и на хвосте будет сидеть все больше пассажиров, и стричь с каждым разом все сложнее. Но в этом случае все равно получим сужающийся треугольник, из которого 2 выхода - тузехелл и туземун. Туземун возможен, потому что жадность неизлечима, тузехелл возможен, потому что есть инстинкт самосохранения. Что побеждает, туда и идем.