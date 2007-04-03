Додано: Вів 26 чер, 2018 16:15

Vitaka написав: artist_007, касательно слабого манипулятора... Возможно, манипулятор не такой и слабый? Просто на данный момент он хочет, чтобы о нем так думали? До 29-го ещё можно десять раз пролить. , касательно слабого манипулятора... Возможно, манипулятор не такой и слабый? Просто на данный момент он хочет, чтобы о нем так думали? До 29-го ещё можно десять раз пролить.

Блин.ДЕ Я ПИСАЛ,ЧТО МАНИПУЛЯТОР СЛАБЫЙ???Я написал "манипулятор показал ограниченность своего ресурса".Толкает импульсами, но остатки после неудач подбирает.Что это значит?Это значит, что ему неинтересен слив битка как таковой.Его интересует движение к уровням, которые обозначены в его стратегии.Но так как ему ниже уйти не дают, ему приходится частично закупаться на уровнях, что доступны, накапливая ресурс для следующих проливов.Но это очень мало,потому что рынок умер и сдают только на хлебушек или сидят в тезере.Отсюда и горизонтальные полосы.Самое лучшее время для проливов - перед закрытием фьючерсов.Обычно это случается за 2-3 дня до закрытия, но в этот раз началось раньше.В надежде пробить сильное сопротивление 6000, и, вполне возможно, продавить и 5500.Цель не достигнута. Но есть еще 2 дня, в которые это может произойти.Посмотрим, есть ли у кукла ресурс.