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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1248124912501251

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 145
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:26

  barabass написав:квантовый комп слил, последняя надежда на битмайн

у монеры вроде есть защита от асиков в виде изменяющегося алгоритма, что мешает такое же к битку прикрутить

Сброс асиков в пропасть будет последним годом битка. У меня стойкое убеждение, что в прошлогоднем пампе производители оборудования сыграли далеко не самую последнюю роль.
Думаю, осенью все же сделают попытку разогреть рынок, а там, как пойдет.
Но до цифры в 19000 однозначно похода не будет.
До 19 дошли на сверхположительном новостном фоне в течение года и заначках молодежи. Новостной фон сейчас - увы и ах, да и побритая масса случайных ходоков за криптой во второй раз в нее не полезет.
Разрекламированная "валюта будущего" на поверку оказалась обычным высоковолатильным инструментом для трейдеров, на этот раз абсолютно виртуальным. У нее есть шанс повторить успех только в случае трансформации во что-нибудь более-менее востребованное.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:15

  Vitaka написав:artist_007, касательно слабого манипулятора... Возможно, манипулятор не такой и слабый? Просто на данный момент он хочет, чтобы о нем так думали? До 29-го ещё можно десять раз пролить.

Блин.
ДЕ Я ПИСАЛ,ЧТО МАНИПУЛЯТОР СЛАБЫЙ???
Я написал "манипулятор показал ограниченность своего ресурса".
Толкает импульсами, но остатки после неудач подбирает.
Что это значит?
Это значит, что ему неинтересен слив битка как таковой.
Его интересует движение к уровням, которые обозначены в его стратегии.
Но так как ему ниже уйти не дают, ему приходится частично закупаться на уровнях, что доступны, накапливая ресурс для следующих проливов.Но это очень мало,
потому что рынок умер и сдают только на хлебушек или сидят в тезере.
Отсюда и горизонтальные полосы.
Самое лучшее время для проливов - перед закрытием фьючерсов.
Обычно это случается за 2-3 дня до закрытия, но в этот раз началось раньше.
В надежде пробить сильное сопротивление 6000, и, вполне возможно, продавить и 5500.
Цель не достигнута. Но есть еще 2 дня, в которые это может произойти.
Посмотрим, есть ли у кукла ресурс.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:26

artist_007
Мне кажется, все гораздо проще и нет никакого вселенского заговора кукла.
Кто-то мощный или группа договорившихся кто-т имеет инсайд с бирж по стопам и играет ситуативно - вынося то лонгеров, то шортистов. Скубут понемногу, но постоянно и методично.
Так как рынок падающий, мы имеем понижающийся график.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шановни, в обозримом будущем, ещё намечается дата "Ч", типа 29-го ?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:58

  antey1969 написав:artist_007
Мне кажется, все гораздо проще и нет никакого вселенского заговора кукла.
Кто-то мощный или группа договорившихся кто-т имеет инсайд с бирж по стопам и играет ситуативно - вынося то лонгеров, то шортистов. Скубут понемногу, но постоянно и методично.
Так как рынок падающий, мы имеем понижающийся график.

Да это то же самое, о чем и я говорю.
Кукл - это собирательное название ММ - маркет мейкера.
А один он, или несколько - не суть важно.
Система криптопейджинга придумана для согласованности действий.
А для того, чтобы постоянно стричь шортистов или лонгистов, нужно задавать импульс направления движения.
А для того, чтобы задавать импульс направления движения, нужно лить или скупать реальный биток.
И он все равно не бесконечен.
Кроме того, Ваш подход имеет один изъян - повторяемые движения изучаются, и на хвосте будет сидеть все больше пассажиров, и стричь с каждым разом все сложнее.
Но в этом случае все равно получим сужающийся треугольник, из которого 2 выхода - тузехелл и туземун.
Туземун возможен, потому что жадность неизлечима, тузехелл возможен, потому что есть инстинкт самосохранения.
Что побеждает, туда и идем.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:08

  Vitaka написав:Шановни, в обозримом будущем, ещё намечается дата "Ч", типа 29-го ?

Посмотрите здесь: https://coindar.org/ru#search?text=&dates=2018-06-26%3E2019-06-26&coins=1&tags=
Но сильно далеко я бы не стал заглядывать.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Смотрю эхфирчик совсем в г0вно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:44

  artist_007 написав:Кроме того, Ваш подход имеет один изъян - повторяемые движения изучаются, и на хвосте будет сидеть все больше пассажиров, и стричь с каждым разом все сложнее.

Пассажиры могут пристраиваться как угодно, они все равно не имеют доступа к инсайду бирж. Пара примитивных финтов - и пассажиры легко обстригаются, как только их количество начинает становиться приемлемым для сбора урожая)))
  artist_007 написав:Система криптопейджинга придумана для согласованности действий

Не удивлюсь, если систему криптопейджинга умышленно засветили для пассажиров :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:54

Джордан Белфорт, известный под прозвищем Волк Уолл-стрит, считает, что гибель биткоина неизбежна. Об этом он сообщил в видео, опубликованном на Facebook. По мнению Белфорта, нынешняя борьба BTC за удержание стоимости — не что иное, как начало конца популярной криптовалюты. Он призвал HODLеров признать неизбежный крах биткоина как валюты, однако отметил, что блокчейн-технология, лежащая в основе виртуальных денег, могла бы стать вполне перспективной.

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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:32

  airmax78 написав:Смотрю эхфирчик совсем в г0вно.


Так всегда было. Быстро падает, но и также быстро отрастает :) Канешна при условии, шо главная битка растёть.
Vitaka
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