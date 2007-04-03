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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1249125012511252

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 145
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
3%
4
6) $5000-$5499
8%
11
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
37%
54
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 21:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В общем, разбудите меня, когда биток дойдет до 3К, а эфир до 200. А пока буду следить за темой в полглаза.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:03

  Zebra написав:Походу битку будет R.I.P.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42908 ... ti-bitkoin

мои прогнозы о курсе 3000-4000 на конец года, возможно придется пересмотреть.

цены на централизованный биток увалят очень даже вниз

51% недостаточно для атаки типа двойной траты, но можно попортить жизнь другим майнерам. Хотя вряд ли Битмэйн будет резать такую дойную корову. Они будут просто выдавливать конкурентов и максимизировать прибыль.
phantom_systems
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