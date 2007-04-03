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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 21:10
В общем, разбудите меня, когда биток дойдет до 3К, а эфир до 200. А пока буду следить за темой в полглаза.
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airmax78
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Додано: Вів 26 чер, 2018 22:03
51% недостаточно для атаки типа двойной траты, но можно попортить жизнь другим майнерам. Хотя вряд ли Битмэйн будет резать такую дойную корову. Они будут просто выдавливать конкурентов и максимизировать прибыль.
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phantom_systems
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